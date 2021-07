Spělkov – Nevím, jak dlouho hasičcký sbor ještě udržíme. Všichni, co tu přes týden zůstávají, jsou už v letech. Ostatní bydlí jinde a sem jezdí většinou jen na víkendy, posteskl si jeden z členů Sboru dobrovolných hasičů Spělkov Bohuslav Bureš.

Z devětatřiceti obyvatel Spělkova na Žďársku je osmnáct hasičů. Přesto se dokážou členové sboru semknout a přiložit ruku k dílu. Například když do nedalekého Krásného přijde velká voda. „To bylo vloni, 13. června. Přišla taková průtrž mračen, že se rozlila řeka. A v Krásném začala voda brát zvířata od jednoho domu. Naši hasiči tam k nim přebrodili a všechna zvířata zachránili,“ vzpomněl si na povedený zásah Bohuslav Bureš.

Ani letos se spělkovští hasiči nenudí. Zaměstnávají je především požáry kontejnerů. „Rekreanti netřídí odpad. Do kontejneru na plasty klidně hodí sklo nebo dřevo. Ale nejhorší je to s kontejnerem na směsný odpad. Tam hodí úplně všechno, včetně žhavého popela,“ poukázala na rozšířený nešvar starostka Spělkova Alena Šídlová.

Už několikrát se stalo, že kontejner začal hořet. Uhasit ho museli místní hasiči. „Už jsme na to připravení,“ podotkl Bohuslav Bureš.

V obci dělají všechno pro to, aby k požárům nedocházelo. Chalupáře několikrát upozornili, že žhavý popel do kontejneru nepatří. „Už jsme tam dali i sud, aby popel případně mohli házet do sudu, když odjíždějí. Ale nic zatím nepomáhá,“povzdechla si starostka.