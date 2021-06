Koupaliště, dříve požární nádrž, vybudovali místní v osmdesátých letech minulého století. „V roce 1986 se s výstavbou požární nádrže začalo. A rok nato se dokončila. Od té doby slouží jako koupaliště,“ upřesnila starostka Spělkova Alena Šídlová.

„Je to vedené jako požární nádrž, protože na koupaliště bychom tehdy nedostali peníze,“ dodal Bohuslav Bureš ze Spělkova.

Pravidelnou údržbu koupaliště si vzali na starost místní hasiči. Jak by také ne, když je vodní plocha vedena jako požární nádrž. Rok co rok hasiči koupaliště před sezonou pořádně vyčistí. „Už jsme si to vzali zasvé. Pokaždé, jakmile odkvetou pampelišky, ho vyčistíme. A většinou pak přijde bouřka a do koupaliště nám vletí nějaké bláto," zasmála se Lenka Mičková.

V létě bývá koupaliště hojně obsazené. „Nejen místními, sjíždí se k nám i lidé odjinud. Je to volně přístupné, lidé sem jezdí rádi,“ podotkl Bohuslav Bureš.