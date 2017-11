Spadlé stromy ve městě se odstraňují, v lesích hrozí ohrožením života

Žďár nad Sázavou – S následky víkendové vichřice se snaží vypořádat i ve Žďáře nad Sázavou. Největší škody způsobil vítr v městských lesích.

„Upozorňujeme občany, aby nevstupovali do lesů v okolí nádrže Staviště, a to především v prostoru od Vodojemu. Lesní porosty v této oblasti jsou vážně poškozeny v důsledku vichřice. Při vstupu do těchto porostů hrozí ohrožení života či vážné poškození zdraví v důsledku pádu dosud stojících stromů,“ varoval vedoucí odboru životního prostředí žďárského úřadu Jaroslav Doubek.

Spadlé stromy v intravilánu města byly už z větší části odstraněny. „Definitivní odklizení by mělo proběhnout nejpozději během příštího týdne,“ dodal mluvčí žďárské radnice Jakub Axman.

Žďársko se potýkalo také s výpadkem elektrické energie. „Od neděle, kdy jsme evidovali téměř patnáct tisíc odběrových míst bez připojení, se v průběhu pondělí podařilo opět připojit téměř devadesát pět procent. K dnešnímu ránu máme hlášeno pouze necelých dvacet míst bez připojení k síti elektrické energie“ uvedl starosta Žďáru nad Sázavou Zdeněk Navrátil.