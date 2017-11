Soužití s gamblerem popisuje spisovatelka Bittnerová ve své deváté knize

Vysočina – Vánoce se pomalu blíží. Za necelé dva měsíce si budou lidé pod rozsvícenými stromky rozdávat dárky. Radost letos mohou udělat nejen svým blízkým, ale také těm, kteří žijí osaměle a svátky klidu už pro ně dávno neznamenají to, co dříve. Senioři v domovech často nedostali dárek několik let. Zájemci, kteří jim chtějí splnit přání a udělat radost, se mohou stát Ježíškovými vnoučaty.