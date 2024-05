Přeložka ve Žďáru nad Sázavou propojí ulice Jihlavskou a Brněnskou a sníží dopravní zátěž v centru města. Práce za 112,7 milionu Kč bez DPH potrvají do jara 2025.

OPRAVA SÍDLIŠTĚ U PRŮMYSLOVKY: K velké rekonstrukci se schyluje v sídlišti u průmyslové školy ve Žďáře nad Sázavou. Na opravu vozovek a inženýřských sítí se v součanosti připravuje projektová dokumentace.

“Tak jako se udělal kompletně Vodojem, tak budeme pokračovat průmyslovkou,” uvedl starosta Žďáru nad Sázavou Martin Mrkos.

POKOUSANÁ ŽENA ZEMŘELA: Tragický konec má případ, v němž pes ve Žďáru nad Sázavou pokousal ženu. Její vnučka nyní Deníku sdělila, že napadená žena i přes pomoc lékařů zemřela. Případ řeší policie.

K napadení došlo přibližně v polovině dubna ve žďárském útulku. Co přesně se stalo, policie blíže nekomentuje. Psa podle policejní mluvčí Dany Čírtkové přivezli do útulku strážníci v pondělí. Jeho majitele totiž museli policisté převézt na protialkoholní záchytnou stanici do Jihlavy.

V rámci takzvaného bikesharingu si lidé mohou půjčit kolo na jednom z mnoha stanovišť ve městě a v cíli cesty ho pak zase na jiném nejbližším stanovišti vrátit.Zdroj: Město Žďár nad Sázavou

ŽĎÁR SDÍLÍ KOLA: Od května až do půlky prosince si budou moci lidé ve Žďáře nad Sázavou půjčovat sdílená kola.

Žďárští si budou moci vybírat mezi běžnými bicykly a elektrokoly. “K dispozici bude padesát klasických kol a deset elektrokol,” uvedl starosta Žďáru nad Sázavou Martin Mrkos.

MODERNIZACE ŽELEZNICE: U Vlkova na Žďársku se začala opravovat železniční trať i stanice. Vlaky tam zrychlí až na 160 kilometrů za hodinu.

Díky úplnému přerušení provozu bude ve Vlkově hotovo už na začátku příštího roku. Práce naváže na již dokončenou rekonstrukci úseků z Tišnova do Vlkova a z Křižanova do Žďáru na Sázavou.