Nehoda na hrázi Vírské přehrady: Příliš rychle jela řidička po hrázi Vírské přehrady a havarovala. Do nemocnice ji dopravil vrtulník. Při nehodě vznikla škoda sto tisíc korun.

Vír pod dohledem: Mimořádnou akci předtím podnikla na vodní nádrži Vír policie. Policisté kontrolovali, zda lidé na Víru nerybaří, nekoupou se, nebo třeba nestanují. To se kvůli ochraně vody nesmí.

Padesátiletá řidička usnula při řízení. V Sazomíně ji zastavily až keře u domu

Kauza domácího násilí skončila jako přestupek: Je to už šest let, co byl bývalý předseda Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou Roman Švaňhal zbaven taláru kvůli obvinění z domácího násilí.

Jenže po několikaletém soudním ping pongu a odsuzujícím pravomocném rozsudku nakonec Nejvyšší soud v Brně rozhodl, že nešlo o trestný čin. Stíhaný soudce si tak po letech mohl znovu navléknout soudcovský talár.

Polární záře u Jimramova: Zachytil ji vášnivý fotograf Pavel Stoudek z Kočího kopce nad Sulkovcem. Děkujeme mu za krásné fotografie, které nám poslal.

Polární záře zachycená z Kočího kopce nad Sulkovcem.Zdroj: Pavel Stoudek

Polská šelma na Vysočině: Rys, který se možná stále pohybuje na Žďársku, vypustila do přírody pravděpodobně polská nevládní organizace. Podle odborníka z Vysočiny Václava Hlaváče je zvolený způsob návratu šelem do volné krajiny nevhodný.

Za smrt výchovný trest: Tragická nehoda u Kuřimského Jestřabí, která si vyžádala život mladého muže, skončila soudním rozhodnutím. Řidič u soudu ve Žďáře nad Sázavou obdržel podmíněný trest a zákaz řízení.

Havárie u Daňkovic. Pracovní stroj skončil v příkopu, řidič v nemocnici

Oprava mostu omezí dopravu ve Žďáře: Barokní most na hlavní silnici I/37 ve Žďáře nad Sázavou se bude opravovat. Památku u žďárského zámku předloni pobořil opilý řidič. Oprava částečně omezí provoz v květnu i v červenci.