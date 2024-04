Obchvat vyjde asi na půl miliardy korun. „Postaví ho Kraj Vysočina, ale financovat ho bude stát,“ podotýká hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek s tím, že realizace je plánována zhruba do čtyř let.

Méně aut, více klidu. Obchvat zcela změní život ve Velkém Meziříčí

OPRAVA V POLIKLINICE: Ve Žďáře nad Sázavou pokračuje oprava vstupů do polikliniky. Už je opravený boční vchod. Dělníci díky tomu mohou začít opravovat ten hlavní. Stavební práce na poliklinice by měly být hotovy do konce srpna.

DIVOKÉ POČASÍ: Ve čtvrtek ráno padl osm let starý teplotní rekord ve Vatíně u Žďáru nad Sázavou. Naměřili tam -1,9 stupně Celsia. Nebývale chladno bylo také ve Velkém Meziříčí a Bystřici nad Pernštejnem.

EX-STAROSTA PROPAGUJE VYSOČINU: Bývalý starosta Žďáru nad Sázavou Zdeněk Navrátil se stane novým ředitelem krajské destinační agentury Vysočina Tourism.

Novým ředitelem krajské destinační agentury Vysočina Tourism se letos stane Zdeněk Navrátil.Zdroj: Kraj Vysočina

V praxi má Zdeněk Navrátil zajistit další rozvoj spolupráce se stávajícími oblastními destinačními organizacemi a podnikateli působícími v oblasti cestovního ruchu, přispívat k rozložení turistů do celého území Vysočiny a posílit jejich zájem o regionu po celý rok.

MILIONOVÁ VRATKA: Téměř milion korun vrátí Bohdalov na Žďársku ministerstvu pro místní rozvoj.

Nákupem hasičského auta se obec dostala do politického střetu zájmů. Uvedla to Česká televize.

NEHODA NA BYSTŘICKU: Nákladní auto s přívěsem se rozpojilo při nehodě na Bystřicku. Sedmašedesátiletý řidič havaroval u obce Velké Tresné, když jel od Nyklovic. Skončil v nemocnici.

Nákladní auto se rozpojilo při nehodě na Bystřicku. Řidič skončil v nemocnici

PENÍZE PRO ZELENOU HORU: poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou je už třicet let památkou UNESCO. K výročí dostane památka dárek - 350 tisíc korun.

Zelená hora je v UNESCO od roku 1994. Od té doby ji navštěvují turisté z celého světa.

NIGHT RACE: Mejdan na kole. Tak přezdívají cyklisté exhibičnímu závodu Night Race v Novém Městě na Moravě, do kterého startují v bláznivých maskách. Uskuteční se i letos v rámci Světového poháru horských kol. Night Race je závod z jiného soudku. “Lze ho jet jak naplno, tak v tréninkovém tempu s důrazem na maximální zábavu,” vysvětluje mluvčí organizátorů světového poháru Kristýna Kopecká.

Night Race se uskuteční ve Vysočina areně na osvětlených biatlonových tratích v sobotu 25. května od 21 hodin.

Exhibiční závod Night Race se jede v rámci Světového poháru horských kol v Novém Městě na Moravě.Zdroj: UCI Mountain Bike World Series: Nové Město na Moravě 2024

Světový pohár horských kol se v Novém Městě na Moravě letos jede od 24. do 26. května.

Kromě závodů profesionálů a závodu Night Race se v Novém Městě uskuteční i cyklistický maraton pro širokou veřejnost.