Jaká je historie velkomeziříčského muzea? Kde všude za dobu své existence sídlilo? Nejenom tyto otázky zodpoví výstava 130 let Muzea Velké Meziříčí, která je ve výstavním sále otevřená až do konce ledna.

Výstava 130 let Muzea Velké Meziříčí. | Foto: Muzeum Velké Meziříčí

Ve výstavním sále čeká na návštěvníky několik desítek zajímavých exponátů.

Historii muzea dokresluje například pamětní kniha, ukázky pozvánek na výstavy či množství dobových fotografií.

Muzejní knihovnu reprezentuje ukázka umělecké vazby z dílny Stanislava Vodičky, fond starých tisků zase Historie církevní z roku 1594 z tiskárny Daniela Adama z Veleslavína.

Návštěvníci také uvidí ukázky z fondu militarií, a to například párové soubojové pistole z dílny vyhlášeného puškaře Matěje Novotného. Nechybí ani jídelní misky, vojenská známka či taška na náboje.

Na druhou stranu výstava představí i předměty běžné domácnosti, jakou je žehlička, bábovnice či mlýnek na kávu. V sále se nachází i ukázka měšťanského bydlení či zákoutí v podobě truhly s lidovým textilem.

Vzhledem k tomu, že předměty mají často souvislost přímo s Velký Meziříčím, lze si prohlédnout i sochu rytíře, kterou muzeum zakoupilo v roce 1924 od rodiny Kallábovy. Z domu v ulici Komenského pak pochází renesanční ostění se zubří hlavou.

Umění 20. století zastupuje plastika velkomeziříčského rodáka Jiřího Marka, kubistický nábytek z bytu matematika a fyzika Františka Závišky a v neposlední řadě i portrét císaře Františka Josefa I., jehož autorem je malíř, grafik a restaurátor Otto Stritzko. Pomyslně můžeme nahlédnout také do interiéru hotelu Mottl, a to díky návrhu architekta Jiráka.

Jelikož se ve sbírkách muzea nachází také množství numismatického materiálu, mohou si návštěvníci prohlédnout groše Václava II., Karla IV. a ukázku denárů Vladislava Jindřicha z počátku 13. století. Vystavené uherské zlaté dukáty Matyáše Korvína, Ladislava Pohrobka a Jana Hunyadiho pocházejí z jabloňovského nálezu z 20. let 20. století.

Výstava je otevřena každý den kromě soboty, a to od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin.

Lucie Pavelcová