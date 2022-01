Solit, nesolit: obce na Žďársku se nad zimní údržbou silnic hádají už léta

To prý silničáři porušují. „Nechceme, aby byla sůl používaná celou zimu, ale v souladu s výjimkou,“ uvedla Renáta Dvořáková, starostka Sněžného. Dle kritiků využívali silničáři údržby solením mnohem častěji, než bylo třeba. Zvýšené solení pak škodí krajině, kdy ohrožuje stromy a porosty podél silnic.

Odpůrci solení se ale najdou i mezi řidiči. Většina z nich poukazuje na poškozování lesů a krajiny. „Sůl ze země už nikdo nedostane. Ničíme si tím akorát půdu. A k tomu, aby člověk uměl jezdit na sněhu, nemusí řídit jako mistr světa. Stačí dodržovat pár základních pravidel. Solení je jen jakousi berličkou,“ zdůraznil Martin Studený ze Žďárska.

Se solením a údržbou silnic byli naopak spokojeni ve Svratce. I na základě jejich prosby byla výjimka od ochranářů v předešlých letech udělena. Největším argumentem k solení je bezpečnost a dojezd sanitek. „Lidé potřebují do práce. Hodně jich dojíždí do Žďáru nebo Nového Města a potřebují sjízdné silnice,“ vysvětlil starosta Svratky František Mládek. V letošním roce je ale situace zase horší. „Cesta přes Svratku do Nového Města je špatná,“ dodal Mládek. Pokud se situace nezlepší, plánuje starosta Svratky další jednání se silničáři a ochranáři.

Na sjízdnost silnic si stěžují i řidiči, kteří úsekem mezi Sněžným a Novým Městem denně projíždějí. „Nedávno bylo Sněžné jeden led. Silničáři se asi bojí sypat, když jim to pak někdo vyčítá. Jezdím tam skoro denně a je to vážně špatně udržované,“ postěžoval si Ondřej Šťastný z Novoměstska.

Zákaz chemické údržby silnic má ve Žďárských vrších své opodstatnění, posypová sůl má podle slov ochranářů negativní vliv na životní prostředí. „Prokázaný je negativní vliv na dřeviny v okolí silnic, zejména jehličnaté. Pokud se sůl ze zimní údržby kumuluje v bezodtokových mokřadech, může změna chemismu vody přinést vymizení místních populací obojživelníků. Dalším viditelným důsledkem solení je i to, že v pásu podél silnice se začaly vyskytovat slanomilné druhy rostlin,“ argumentoval již dříve Josef Havelka ze Správy CHKO.