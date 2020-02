Řidiče na silnicích na Žďársku ve čtvrtek překvapil čerstvě napadaný sníh.

Nejhůře sjízdné byly silnice nižších tříd. | Foto: Deník / Helena Zelená Křížová

„Po ránu to dost klouzalo. Bylo to zrádné, hlavně na vedlejších komunikacích byl místy pod sněhem led, který nebyl vidět. Někteří řidiči měli co dělat, aby se udrželi na silnici. Hlavně když měli těžkou nohu na plynu,“ okomentoval čtvrteční ranní situaci Miloš Jílek z Nového Města na Moravě.