Sněžné obdaruje děti bez domova

Sněžné – Včerejší den odstartoval odpočítávání posledních dvou měsíců do Vánoc. Ačkoliv by se mohlo zdát, že je to ještě dlouhá doba, lidé ve Sněžném neponechávají nic náhodě. Už nyní začínají shánět dárky pro děti bez domova.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

„Přání opuštěných dětí z Dětského domova Rovečné plníme už přes deset let,“ uvedla starostka Sněžného Anna Havlíková.

Městys shánění dárků organizuje společně s Klubem seniorů Sněženska a Klubem přátel umění Vysočiny. Na webových stránkách Sněžného jsou už dlouho před Vánocemi zveřejněny informace o tom, co si děti z dětského domova pod stromečkem přejí najít. Díky tomu se kontaktní místa, kterými jsou úřad městyse a místní cukrárna, plní balíčky nejen od Sněženských, ale zapojují se i lidé odjinud. ČTĚTE TAKÉ: Opilý řidič: Nepamatuju si, že bych někoho sejmul „Dárky nosí i cizí. Občas se stane, že se sejde více dárků, než jsme sháněli. Pravidelně nás jimi zásobuje třeba drogerie Teta, takže každé dítě dostává navíc ještě kosmetický balíček,“ potvrdila starostka. „Všichni k tomu přistupují velice zodpovědně, máme z toho radost,“ dodala. Děti nezůstávají Sněženským nic dlužny. „Před Vánocemi se společně scházíme se sněženskými seniory. Děti jim ve svém volném čase samy vytvoří dárečky. Při předání jim také zazpívají nebo zahrají nějaké divadélko. Prožíváme společně pěkné vánoční chvíle,“ řekla zástupkyně ředitele Dětského domova Rovečné Radka Doskočilová. Jedenáct dětí bez domova napsalo svá přání i letos. „Jsou to jejich vlastní přání, i když se nás ptají, do jaké finanční částky si mohou dárky přát. Vysvětlujeme jim, že to kupují obyčejní lidé, kteří mají své vlastní rodiny, a ony to respektují,“ pochválila své svěřence Radka Doskočilová. ČTĚTE TAKÉ: U Stránecké Zhoře srazilo auto procházející ženu. Průjezd byl omezený V době předvánoční lidé častěji než jindy myslí nejen na sebe, ale i na druhé. „Děti v poslední době dostávají jen dárky od sponzorů. Dříve jsme je kupovali i my, ale teď se jich schází tolik, že už to není potřeba,“ podotkla Doskočilová.

Autor: Helena Zelená Křížová