Sněžné – Ani letos nebudou chybět rozzářené dětské oči u vánočního stromečku v Dětském domově Rovečné. Své vytoužené dárky tam děti najdou i díky štědrým dárcům, kteří se připojí k výzvě městyse Sněžné. „Každoročně dáváme na naše webové stránky seznam dárků, které si děti přejí. A pokaždé se podaří všechna jejich přání splnit,“ řekla sněženská starostka Renata Dvořáková.

Ilustrační foto | Foto: archiv KC Kostka

Letos napsalo „Ježíškovi“ do Sněžného dvacet dětí ve věku od čtyř do devatenácti let a přání některých z nich jsou již nyní splněna. Připojit se ke zhmotnění dětských snů může kdokoliv. Stačí jen prostudovat zveřejněný seznam, vybrat požadovanou věc a před samotným zakoupením ještě kontaktovat úřad městyse a předem nahlásit, které přání bude splněno. „Dárky nám mohou lidé nosit i nezabalené, máme tady jednu šikovnou paní, která se o to postará,“ poznamenala starostka.