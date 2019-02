Žďársko – Sníh, který v posledních dnech zasypal Žďársko, hraje do karet provozovatelům sjezdovek. Provoz díky tomu nyní zahajují například v Karasíně na Bystřicku.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Libor Plíhal

„Začínáme v pátek 19. ledna, a to od čtrnácti do devatenácti hodin. V dalších dnech se už bude lyžovat podle běžné provozní doby,“ vyjádřil se Libor Jedlička z karasínského lyžařského areálu. Zároveň dodal, že se návštěvníci sjezdovky mohou těšit na zhruba čtyřicet až padesát centimetrů vysokou sněhovou vrstvu. Karasínský skiareál je zájemcům k dispozici ve všední dny mezi devátou a devatenáctou hodinou, o víkendech pak od osmi ráno opět do sedmi večer.

Provoz v pátek 19. ledna v devět hodin ráno obnovují rovněž v Jimramově na Novoměstsku. Následující dny mohou i tam milovníci sjezdování lyžovat podle běžné provozní doby. Zařádit si na svahu lze například také na Fajtově kopci ve Velkém Meziříčí nebo na sjezdovce na Harusově kopci u Nového Města na Moravě, kde na svahu leží kolem čtyřiceti centimetrů sněhu.

Naproti tomu se zahájením provozu prozatím nepočítají ve Svratce. „Tento víkend to ještě bohužel nevyjde, rádi bychom ale vše zvládli do příštího víkendu,“ nechal se slyšet Zdeněk Holemář ze svrateckého skiareálu.