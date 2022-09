Zatímco v předchozích letech se průměrný počet výjezdů za červenec a srpen pohyboval kolem osmi tisíc, v letošním roce museli být krajští záchranáři vysláni do terénu k téměř devíti tisícům případů. „Během letošních dvouměsíčních letních prázdnin uskutečnily naše posádky 8 919 zásahů. A to je vážně rekord, ze kterého nemáme radost. Loni bylo výjezdů o skoro tisícovku méně. To samé předloni. A v porovnání například s rokem 2017 nárůst tisícovku převyšuje. Vůbec poprvé jsme letos také pokořili hranici sedmi tisíc ošetřených pacientů,“ uvedl mluvčí vysočinských záchranářů Petr Janáček.