Za to, že staré vozy sbírá, vděčí svému tátovi a právě zářivě modré aerovce. „Táta byl ročník 1916 a vůz pořídil na náhradní díly. Bývalo to totiž jeho rodinné auto. Tatínek si jeho koupí plnil dětské sny. Jenže to nakonec dopadlo tak, že jsme sháněli náhradní díly právě pro polokabriolet. Já to pak zdědil spolu s vášní pro veterány,“ vypráví Ganzwohl. Renovace auta mu zabrala dlouhých třicet let. Poslední velké úpravy na něm dokončil před dvěma roky.