Věnoval se mediálnímu, politickému a organizačnímu poradenství. Působil jako asistent a poradce poslanců a senátorky Dagmar Zvěřinové. Do senátu kandiduje za koalici ČSSD, Zelení a Budoucnost.

Proč jste se rozhodl kandidovat do Senátu?

Po deseti letech v čele radnice jsem poznal, že ne vše se dá vyřešit z pozice starosty. Někdy zkrátka potřebujeme pomoc pražských politiků. Ale v Praze jakoby na nás zapomněli. A to se mi nelíbí. To chci změnit. Kolik lidí dnes zná jménem svého senátora? Kolik z deseti poslanců za Vysočinu dokážeme vyjmenovat? S kolika jsme se setkali? Byli někdy v Bystřici nebo v Křižanově? Pomohli Svratce nebo Rožínce? Já se nechci schovávat. Chci být užitečný těm, kteří mi dají důvěru

Co považujete za nejpalčivější problém Žďárska, a jak ho chcete pomoci řešit?

Nejvíc problémů je s dopravou. Chci pomoci získat peníze na obchvat Velkého Meziříčí a zprůjezdnění Žďáru. Pomoc ale potřebují i další obce. Zanedbané jsou silnice na Bystřicku. Na to se už nesmí zapomínat. Důležité je, abychom udrželi kvalitní a dostupnou zdravotní péči v novoměstské nemocnici. Potřebujeme podpořit i ordinace v dalších částech okresu. Řešit je potřeba dostupnost pošt, obchodů a autobusů nebo elektrifikaci Tišnovky. Aktuálně je velký problém s našimi lesy. Ničí je změna klimatu a kůrovec. Potřebujeme okamžitě realizovat program Lesy 2100 - podpořit chytrou výsadbu druhově rozmanitých lesů. Totéž platí o tradičním zemědělství.

V jakém výboru horní komory byste chtěl působit a proč?

Chtěl bych působit ve Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a ve Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku nebo ve Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Právě v těchto výborech lze nejvíc pomoci našemu regionu. A pomoc našim lidem je hlavním důvodem, proč do toho jdu.

Jak hodláte skloubit práci v Senátu s vašimi dalšími aktivitami a rodinou?

Na rodinu si vždycky čas udělám. To je jediná věc, kterou mi musí lidé odpustit. Chci trávit hodně času tím, že budu řešit problémy našeho regionu. Navštěvovat lidi, kteří něco potřebují, ve všech koutech našeho okresu. Nikdy ze mne nebude Pražák. Do Prahy chci jezdit prosazovat potřeby, o kterých se dozvím od našich lidí. A právě proto si myslím, že to zvládnu.

Máte nějaké životní krédo?

Snaž se být prospěšný. Je to víc, než být úspěšný.

Povídání s Michalem Šmardou je jeden z dílů série rozhovorů, v nichž Deník oslovuje všechny kandidáty na post senátora v okrese Žďár nad Sázavou.