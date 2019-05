K navržení nového ministra kultury se předseda ČSSD Jan Hamáček odhodlal poté, co prezident Miloš Zeman nepřijal demisi současného ministra kultury Antonína Staňka, který čelí velké kritice poté, co v polovině dubna odvolal ředitele Národní galerie v Praze Jiřího Fajta a Muzea umění Olomouc Michala Soukupa.

Pro Michala Šmardu nebylo prý rozhodování, zda přijmout nabídku předsedy strany a ucházet se o post ministra kultury, nikterak jednoduché. „Měl jsem jen strašně málo času na rozmyšlenou, celý proces trval jen asi dva a půl dne. A rodina tím příliš nadšená nebyla,“ přiznal Michal Šmarda.

Pokud by se Michal Šmarda opravdu stal šéfem ministerstva, neuvažuje o tom, že by zároveň zůstal prvním mužem novoměstské radnice. „Bylo by nesmyslné, abych vykonával dvě tak náročné funkce najednou. Člověk by neměl sedět na dvou židlích. Ale určitě bych zůstal v radě a v zastupitelstvu. Město má poměrně dost problémů, které je zapotřebí dořešit,“ vysvětlil svůj postoj Michal Šmarda.

Novoměstská radnice se nyní nachází v situaci, kdy současného starostu bude muset nahradit někdo jiný. „Měl by to být někdo z naší kandidátky, nejpravděpodobněji to bude zřejmě někdo ze současných členů rady,“ podotkl Michal Šmarda. V úvahu tak připadají především dvě jména – Jaroslav Lempera a Tomáš Krejčí. „To ale bude ještě záležet na domluvě,“ řekl Michal Šmarda.

Novoměstští obyvatelé „svému“ starostovi většinou drží palce. „Já jsem velký „Šmardovec“, takže mu fandím ve všem, co dělá. Je to člověk s rozumem v hlavě, věřím, že bude dobrý ministr kultury. Má obrovský politický potenciál, musí jít dál. Pro Nové Město se jistě dobrý starosta nebo starostka najde, šikovných a chytrých lidí tu žije hodně,“ nechala se slyšet Zuzana Pávek z Nového Města na Moravě.

„Já to osobně to považuji za možný první vrchol jeho politické kariéry. Na druhou stranu to je pro nás citelný problém v zajištění chodu Nového Města na Moravě. Rád bych, aby zůstal neuvolněným starostou a pověřil vedením města současné dva místostarosty,“ sdělil svůj názor jeden z členů rady města Tomáš Krejčí.

Podle oficiálního prohlášení ČSSD odejde Antonín Staněk z čela úřadu k 31. květnu. „Je potřeba, aby byl ministr schopen komunikovat nejen v rámci svého resortu, ale také o ostatních tématech politiky. Michal Šmarda je zkušený manažer a vyjednávač, a to resort kultury nyní potřebuje. Jsem přesvědčen, že je schopen naplnit ta očekávání, která od resortu kultury mám. To znamená - uklidnit situaci, obnovit komunikaci se zaměstnanci a samozřejmě dotáhnout do konce výběrové řízení na obě pozice, které jsou teď volné - ředitel Národní galerie a ředitel Muzea umění v Olomouci,” objasnil volbu místopředsedy strany na post ministra kultury Jan Hamáček.