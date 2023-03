Sladké citrony a limetky: podívejte se na unikátní úrodu zahradníka z Moravce

autor externí

Ačkoliv se ke slovu stále hlásí zima, ve skleníku Petra Broži z Moravce nastává sklizeň pomerančů. Oranžové plody plné omamně vonící sladkokyselé šťávy právě dozrávají. A třeba část mandarinek už pěstitel sklidil. „Pozdní mandarinky, co nestačily dozrát v zimě, to už nyní nedokážou dohnat v požadované kvalitě. Spíš začínají vysychat a ani se nevybarví do sytě oranžové barvy. Ale pomerančům vyšší teploty svědčí,“ ukazuje úspěšný pěstitel subtropického ovoce.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Petr Broža má ve svém skleníku na sto odrůd citrusovníků. | Foto: Deník/Helena Zelená Křížová