Vybudovat kanalizaci, předláždit celé náměstí, obílit domy, vystavět osvětlení po celém městě a okolí, vyasfaltovat silnice. Kdyby se k tomuto rozhodlo jakékoli město v této době, trvaly by práce desítky let. V roce 1909 na to však stačily tři měsíce.

Na konci května toho roku totiž do Velkého Meziříčí přišlo oznámení, že toto malé město na Vysočině bude začátkem září hostit císaře pána Františka Josefa I., německého císaře Viléma II., arcivévody, zahraniční hosty a mnoho a mnoho dalších významných osobností. Důvod? Císařské manévry. Generální štáb si krajinu mezi Velkým Meziříčím a Třebíčí zvolil coby ideální cvičiště pro asi šedesát tisíc vojáků.

Není známo, jak se páni radní velkomeziříčští zatvářili, když se tu novinu dozvěděli, je však známo, co se začalo dít ihned poté. „Objednány kamenné hranole až ze Skutče v Čechách, ulice pokud možno byly rozšiřovány odstraněním zahrádek a teras před domky a klepot kladiv se ozýval dlouho do noci předlážďováním ulic, silnice upravovány, domy natírány, kostel malován, zámek upravován, na tržišti stavěny baráky,“ zavzpomínaly noviny Velkomeziříčsko dvacet let poté.

Zní to neuvěřitelně, ale vše se v požadovaném termínu stihlo. Neexistovala žádná stavební povolení, žádné schvalovací procesy, na soukromý majetek se asi také moc nehledělo. Práce se přitom neomezily jen na Meziříčí, asfaltovaly se například cesty k Brnu a Jihlavě. „Císař pán pochvalně se zmínil o výborném a vzorném stavu silnic v okrese třebíčském i velkomeziříčském,“ poznamenaly noviny Stráž, když 17. září 1909 shrnuly průběh manévrů.