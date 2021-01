Všechny tyto profese jsou postaveny především na praktické výuce. Lze vůbec skloubit praktickou a distanční výuku? „Moc ne. Vadí nám, že odborný výcvik povolený není. Přitom skupiny žáků na odborném výcviku jsou poměrně malé, pohybují se od šesti do deseti lidí. Přesto nemůžeme odborný výcvik provádět. Největší problém je to pro třetí ročníky, které letos končí. Ty už chytly distanční výuku na jaře a na podzim to pokračovalo,“ říká Ivo Teplý.

Distanční výuka jim tedy nepomůže…

Něco málo jim dává, ale oni to potřebují mít v ruce, aby si to mohli osahat. Jsem zvědavý, jak to pak bude vypadat u závěrečných zkoušek…

Co instruktážní videa?

Ta jim doporučujeme. Je jich spousta, ale z videa se nikdo praxi nenaučí. Pokud si to žáci sami nezkusí, tak to většinou nepomůže. Někteří z nich mají doma dílnu, ti mají výhodu.

Ivo Teplý



60 let

ředitel Střední odborné školy Nové Město na Moravě



- je ženatý, má čtyři děti

- mezi jeho koníčky patří tenis a vaření

Jak vlastně dopadly zkoušky tehdejších třeťáků po jarní vlně pandemie? Ti přece také nemohli odborný výcvik.

Těm chyběla jen část odborného výcviku. Školy se uzavřely 15. března. Do té doby ale žáci praktický výcvik absolvovali. Takže na zkoušky už byli připraveni. Větší problém budou mít letošní třeťáci. Nemají hotové řidičáky, svářecí zkoušky a podobné věci. I kdyby vláda školy otevřela na konci ledna, budou s tím velké potíže.

Takže to, co se nestihlo, budete dohánět ve zbývajícím čase do zkoušek.

Přesně tak. Snad to zvládneme. Nakonec se to vždycky nějak zvládne. Ale za jakou cenu. Budeme se muset nejvíce zaměřit na praktickou výuku. Když truhlář neumí vyrobit stůl, tak je mu houby platné, že zná všechny druhy dřeva.

Zdroj: Deník / Jaroslav LoskotTakže jediné, co vám teď zbývá, je distanční výuka. Jaký o ni mají vaši žáci zájem?

Devadesát procent z nich tvrdí, že by raději chodili do školy. Většina z nich se snaží, jen pár jednotlivců příliš nepracuje. Ale zvláště žáci a studenti posledních ročníků, kteří mají před zkouškami, se zapojují. Řadě z nich ale distanční výuka nevyhovuje. Online hodin je málo. Ale děláme, co můžeme.

Myslíte si, že učni, kteří měli distanční výuku a minimum odborného výcviku, budou mít horší uplatnění a trhu práce?

To si nemyslím. Na naší škole se vyučují klasickým řemeslům, jako je například instalatér, zedník a podobně. A těchto řemeslníků je tak málo, že uplatnění mít určitě budou. Otázkou je, jak moc budou své řemeslo ovládat. Ale většinou kluci z těchto oborů chodívají na praxi a na brigády do firem. Tam jsou schopni se leccos naučit. A taky tam získají vztah k práci.

To je zřejmě u některých problém. A tím nemyslím pouze vaše žáky.

Musí se naučit chodit do práce a musí tu práci chtít dělat. Teď si žáci zvykli povalovat se do desíti v posteli a učit se online. A pak najednou budou muset být v šest ráno v práci.

Vrátila bych se ještě k praxi ve firmách. To asi také nyní nefunguje.

Praxe ne, ale kluci často do firem chodí na brigádu. Můžou to ovšem jen ti starší, od osmnácti let. Řada z našich žáků na brigády chodí.

Jedním z oborů, které vaše škola nabízí, je také ošetřovatelka. Zapojili se dívky nebo jejich učitelé coby dobrovolníci ve zdravotnických nebo sociálních zařízeních?

Učitelé ano. Žákyně ne, máme v současné době jenom první ročník, právě nastoupily. Takže o tom ještě moc neví. A navíc ještě nemají osmnáct let. Ale učitelé se zapojili. Dokonce to paní mistrová odskákala covidem. A měla docela vážný průběh a velké zdravotní potíže.

Zdroj: Deník / Jaroslav Loskot

Jak vidíte budoucnost učňovského školství, pokud bude tato situace pokračovat i nadále?

Já nevěřím tomu, že to takhle bude pokračovat. Věřím, že příští školní rok už bude normální. Myslím si, že to musí skončit samo o sobě. Španělská chřipka taky zmizela a nikdo neví proč. Celou dobu se domnívám, že zavírat školy, i když to dělá celá Evropa, není dobře. Alespoň měla zůstat nějaká střídavá výuka - týden distanční výuka a týden aby žáci chodili do školy. Odborný výcvik by měl běžet stále.

V případě učebních oborů je praxe základ.

To ano. Ale i studenti maturitních oborů by už potřebovali do školy. Učím čtvrťáky, kteří jdou k maturitě, matematiku. A matematika prostřednictvím distanční výuky taky není úplně ono. Musím ale říct, že když přišli na podzim žáci do škol, že toho uměli poměrně dost. Překvapili mě, jak moc doma pracovali.