Školy jsou opravené. Připravují se na vyučování ve výjimečné době

Děti ráno přijdou ke škole tak, jak byly zvyklé. Místo do dveří budovy ale nastoupí do autobusu, který je odveze jinam. Přesně takhle bude vypadat začátek nového školního roku v Puklicích nedaleko Jihlavy. Více než stovka dětí se tam vrátí do školy až v prosinci.

Škola v době koronaviru, ilustrační foto | Foto: ČTK / ČTK

Výraznou rekonstrukci za šestadvacet milionů totiž nebylo reálné stihnout za dva měsíce, do konce listopadu by tak měly žáci z prvního stupně najít azyl v jihlavské ZŠ Jungmannova, druhý stupeň bude jezdit do Brtnice. „Ředitelka školy Jaroslava Němcová vše naplánovala do nejmenšího detailu. Šlo zejména o autobusovou dopravu, vůbec nebylo jednoduché zajistit stravu,“ vyjmenovala místostarostka Lucie Doležalová. „Všichni nám ale vycházeli vstříc,“ dodala s úsměvem. Fotbalová Vysočina hlásí tři odchody! Končí Mikuš, Javůrek a Čáp Přečíst článek › Do rozsáhlého projektu se pustili i v kamenické škole, tam ho ale radnice rozdělila na dva roky. Letos přes prázdniny se pracovalo na rozvodech počítačové sítě, příští rok v dubnu se budova stane bezbariérovou díky novému výtahu. „Vydláždíme také plochu mezi tělocvičnou a budovou školy, u školy v přírodě chceme mít domek s nářadím,“ poodhalila starostka Eva Jelenová s tím, že stranou pozornosti nezůstane ani školní kuchyň. Vše pak musí být hotové do konce srpna 2021. Velké práce se chystají také ve škole v Polné. Škola v Poděbradově ulici bude mít dalších pět učeben, radní zadali projektovou dokumentaci na nástavbu a přístavbu, vlastní stavební úpravy by mohly začít za dva roky. Roušky? Situace se vyvíjí Před pár dny hovořilo nejnovější vládní nařízení o povinnosti dětí nosit roušky na chodbách škol, zatímco ve třídách být nemusí. To se stalo terčem mnoha vtipů a situace se možná i v reakci na ně neustále vyvíjí. Zřejmě dojde k nějaké změně,“ sdělil včera odpoledne ředitel ZŠ Zhoř Richard Března. Pozdější prohlášení ministra zdravotnictví mu dalo zapravdu – roušky budou povinné jen když se zhorší epidemiologická situace. „V malých školách mi připadají roušky jako zbytečnost, děti se potkají jindy,“ dodal Března. Dezinfekce a další opatření pak jsou dle jeho názoru v pořádku.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu