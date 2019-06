Nové Město na Moravě /FOTO/ – Velké rozčarování zažívá v těchto dnech vedení radnice, stavbaři i uživatelé školní budovy na Vratislavově náměstí v Novém Městě na Moravě. Díky dotacím měly ve škole vzniknout zbrusu nové odborné učebny, výtah, který zajistí bezbariérovost a zázemí pro tamní pedagogický sbor. Při rekonstrukci se ovšem přišlo na to, že má budova, nad níž má „vyrůst“ plánovaná nástavba, narušenou statiku.

„Slyšel jsem, že je to jeden velký průšvih, budova prý hrozí zřícením. Ale lidé toho navykládají, to by se tam snad vůbec nemohlo učit ne? Nějaký problém se stavbou tam ale určitě je. Určitě je lepší, když se na něj přišlo nyní a bude se řešit, než aby se tam nakonec něco stalo,“ zamýšlel se nad situací Jiří Krejčí z Nového Města na Moravě.