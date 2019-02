Žďársko – S blížícími se termíny zápisů do mateřských škol musejí rodiče zvažovat, do jakého zařízení svého potomka umístí. Ne vždy si ale mohou vybírat - některé mateřinky ve městech žďárského regionu totiž preferují místní děti.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Důvodem je hlavně kapacita, která jim neumožňuje přijímat i ratolesti z okolních měst či vesnic. K tomuto opatření letos museli přistoupit například ve Velkém Meziříčí, kde budou nově přednostně přijímány děti, jejichž zákonní zástupci mají trvalý pobyt ve Velkém Meziříčí a jeho místních částech.„Kritéria samozřejmě nemohou postihnout všechny případy, sama o sobě nemohou ani vyřešit situaci při nedostatku míst. Mohou však být vhodným prostředkem pro spravedlivější rozhodování,“ podotkl meziříčský starosta Radovan Necid.

Nedostatek míst

Meziříčské mateřské školy mají kapacitu 384 míst, jež jsou rozdělena do pěti budov a v nich do patnácti tříd. Nyní by ale bylo podle vedení města potřeba ještě otevření jedné třídy, což by však bylo nákladné.

Stejné kritérium jako v Meziříčí měli loni stanovené i ve Velké Bíteši, avšak zda bude platit i letos, není jasné. „Zápisy máme až v polovině května, do té doby chceme kritéria pro přijetí konzultovat s radnicí i druhou školkou,“ uvedla Hana Sedláková, ředitelka školky na bítešském Masarykové náměstí.

V Novém Městě na Moravě byl již zveřejněn seznam obcí, jejichž obyvatelé mohou své potomky do tamních školek přihlásit. „Loni jsme přijímali děti, jejichž zákonní zástupci mají trvalý pobyt v Novém Městě na Moravě či jeho místních částech. Letos do seznamu přibyla Lhotka, Vlachovice a Počítky, což jsou obce, s nimiž máme uzavřenou dohodu o úhradě neinvestičních výdajů za předškolní vzdělávání,“ sdělila Ivana Buchtová, ředitelka novoměstských mateřských škol.

Naproti tomu otevřené dveře i pro děti z vesnic a měst v okolí mají v Bystřici nad Pernštejnem. Místo tam může pro svého potomka získat jak obyvatel města a jeho místních částí, tak i dalších sídel. „Nemáme potíže s kapacitou, proto není nutné taková kritéria zavádět,“ vysvětlila ředitelka bystřických školek Vlasta Moncmanová.

Také mateřinky ve Žďáře nad Sázavou každý rok navštěvuje kolem tří desítek dětí například z Polničky, Hamrů nad Sázavou či Počítek.„Snažíme se vyjít takto vstříc rodičům, kteří si třeba postavili dům na parcelách v okolí města a ve Žďáře mají prarodiče nebo tady i nadále pracují,“ vysvětlila Milada Vránková, ředitelka příspěvkové organizace, pod niž spadá sedm žďárských mateřinek. Ty pojmou až 698 dětí.

-------------

Kapacita školek

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU:

7 mateřských škol (MŠ) s kapacitou pro 698 dětí

BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM:

3 MŠ s kapacitou pro 360 dětí

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ:

5 MŠ s kapacitou pro 338 dětí

VELKÁ BÍTEŠ:

2 MŠ s kapacitou pro 174 dětí

VELKÉ MEZIŘÍČÍ:

5 MŠ s kapacitou pro 384 dětí

SVRATKA:

1 MŠ s kapacitou pro 28 dětí