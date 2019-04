Zájemci mohou do zvoleného zařízení zavítat vždy v době od osmi do jedenácti hodin dopoledne.

Na dny otevřených dveří potom naváží samotné zápisy do mateřinek, které se ve Žďáře uskuteční v sídle ředitelství příspěvkové organizace v Okružní ulici, a to v pondělí 6. května mezi osmou a šestnáctou hodinou a následující den pak od dvanácti do šestnácti hodin. Tiskopisy žádostí o přijetí potomka budou k dispozici buď přímo na dnech otevřených dveří, nebo od 24. dubna ke stažení na webových stránkách www.mszdar.cz v sekci Informace – formuláře ke stažení.