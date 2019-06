Velká Bíteš – Díky dotaci ve výši 37 milionů korun rozhodli radní ve Velké Bíteši přistoupit k rozšíření mateřské školky na Masarykově náměstí.

„Celková předpokládaná hodnota stavby je 51 milionů korun. Do září proto chceme od architekta Vlastimila Kunčíka mít zpracovanou prováděcí dokumentaci stavby, následně vypíšeme výběrové řízení, které by mělo být uzavřené do konce roku. Zahájení prací předpokládáme na počátku příštího roku 2020,“ informoval starosta Velké Bíteše Milan Vlček.