„Kontaktovala nás paní učitelka Věra Musilová, že by pro nás chtěli něco udělat. Požádali jsme je tedy o sbírku rukavic-palčáků. Ty využijeme v našich preventivních programech. Děti z Borů vyrobily leták s informací o této aktivitě a následně nám sehnaly plnou tašku rukavic. Moc nám tím pomohly,“ vyjádřila se koordinátora projektů společnosti Popálky Jana Tlustá.

Právě „neohrabané“ palčáky jsou pro pracovníky Popálek pořádajících rovněž preventivní akce skvělou pomůckou. „Děti si je natáhnou a zkouší s nimi provádět různé běžné úkony. Třeba si rozepnout bundu, zout boty, učesat si culík a podobně. Pokusí se tak vžít do situace popáleného pacienta, který má ruce obvázané obinadly,“ přiblížila využití rukavic Jana Tlustá.

Borské páťáky, kteří sbírku použitých palčáků pro Popálky uskutečnili v rámci školního projektu Buď laskavec, téma pomoci nadchlo. „Hledali jsme něco konkrétního, jak bychom mohli pomoci, a napadly mě Popálky. Rodiče také souhlasili, a když děti ještě udělaly plakát do obchodu, do sbírky přispěli i lidé z obce. Nakonec jsme měli plnou papírovou tašku rukavic,“ sdělila třídní učitelka páťáků z Borů Věra Musilová. Samotné předání rukavic přímo ve třídě bylo pomyslnou třešničkou na dortu. „Povídání o Popálkách i popáleninách, co všechno společnost dělá a proč, měly děti víceméně za odměnu, protože je velice zaujalo,“ doplnila Věra Musilová.