Celková cena haly by se měla pohybovat okolo sta milionů korun. Na uhrazení se podělí zčásti město Žďár nad Sázavou, které se zázemím nové haly počítá pro fungování sportovních klubů. Kraj využije i peníze z Národní sportovní agentury v rámci výzvy Regiony 2021.

„Stavba by měla začít sloužit školám a veřejnosti někdy od poloviny roku 2023,“ upřesnila mluvčí kraje Jitka Svatošová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.