V testování dětí ve školách, které začne v pondělí 12. dubna, se Kraj Vysočina od zbytku republiky liší. Ve většině Čech budou školáci k testování používat sady Lepu, na Moravě sady Singclean.

Děti by si měly testy dělat kompletně samy ve škole. Těm z nižších ročníků budou moct pomáhat rodiče. | Foto: Deník/Radek R. Kaša

Pouze na Vysočinu, kde už by potřebné testy měli mít ve školách k dispozici, dorazily oba druhy zmíněných testů. „Je mi jedno, který z testů budou moje dcery ve škole používat. Jde mi hlavně o to, aby děti šly do školy. S testováním problém nemám. Nechápu rodiče, co dělají zbytečný humbuk a straší děti,“ kroutila hlavou maminka Irena Dandová z Bořetína.