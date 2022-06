Město o nebezpečné dopravní situaci před školními zařízeními ví a snaží se ji řešit. Například i tím, že vyhlásilo týden školních ulic. „To znamená, že jsme rodiče požádali, aby zvážili alternativní možnosti dopravy svých dětí do školy,“ uvedl starosta Žďáru Martin Mrkos.

Důvodů, proč doprovodit své ratolesti do školy jinak, než je přivézt autem, je hned několik. „Někteří rodiče vozí děti až před vchod, což sice zvyšuje jejich bezpečí, ale zároveň leckdy ohrožuje ostatní,“ vysvětlil Mrkos. Kromě toho, vozů, které kolem škol projedou, je opravdu hodně. Město je dokonce spočítalo. Například u školy Komenského 6 zastavilo 9. června mezi sedmou a osmou hodinou ranní čtyřiadvacet aut, jednašedesát jich kolem projelo. A to není málo. „Takové důsledky pozorujeme každé ráno před téměř všemi základními školami ve městě,“ podotkl starosta města.

Školník zmíněné školy Marek Hutta však přišel ještě s dalším poznatkem. Podle něj je situace daleko nebezpečnější za školou, proto rodiče své děti pěšky jít nenechají. „V tomto čase je to tady opravdu rizikové. Kdyby moje dítě bydlelo na Klafaru a mělo sem chodit pěšky, tak ho radši také vozím autem,“ vyjádřil se. Pokud by se tedy někdo zabýval provozem za školou, možná by před ní pak nebylo tak rušno, myslí si. Dále pak dodal, že týden školních ulic nic neřeší. „V tom období přijelo snad ještě víc aut,“ poznamenal Hutta.

Město v současné době uvažuje, co dál. „Jsou dvě možnosti: buď zvolíme drahá technická řešení a oddělíme auta a chodce, abychom zajistili dětem maximální bezpečí, nebo jednoduchá a levná opatření, například, že v ranní špičce by auta ke školám vůbec nezajížděla,“ dodal Mrkos.