Provozovatelem je společnost SeneCura. „V Domově najde zaměstnání až 80 lidí jako pečovatelé, sestry, kuchaři. Stavbu zahájilo v pátek 25. září poklepání na základní kámen, kterého se zúčastnili zástupci Kraje Vysočina, vedení společnosti SeneCura a vedení města Žďáru nad Sázavou,“ informovala za společnost SeneCura Jana Barčáková.

Společnost SeneCura, největší nestátní poskytovatel pobytových sociálních služeb v Česku, přestaví ve Žďáře původní školu na nové sociální zařízení. Jeho lůžka budou zahrnuta do krajské sítě dotací. „Je to jedna z cest, jak zajistit prostředky na investice rychleji, než se to daří z veřejných rozpočtů,“ konstatoval hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

SeneCura má podle mluvčí Jany Barčákové bohaté zkušenosti se stavbou i provozem domovů pro důchodce. V kraji provozuje SeniorCentrum v Telči, staví nové domovy v Humpolci a Chotěboři.

„Ve Žďáře se po dokončení projektu začne s přestavbou školy letos na podzim. Otevření domova je plánované na druhé čtvrtletí 2022,“ upřesnil Ondřej Plšek za společnost SeneCura. Zařízení poskytne služby jak v běžném Domově důchodců tak i v Domově se zvláštním režimem zaměřeným na péči o klienty s Alzheimerem či jinou formou demence.

„Naše město se potýká s nedostatkem lůžek pro obyvatele města a okolí postižené demencí. Stát a město je tak silné, jak se dokáže postarat o potřebné. Jsem moc rád, že v SeniorCentru vznikne moderních 51 dvoulůžkových a 30 jednolůžkových pokojů, čímž se ztrojnásobí současná kapacita lůžek“, sdělil místostarosta města Josef Klement.

V zařízení je plánované nejen speciálně vybavené fitness centrum, masážní vana, kadeřnictví, manikúra a pedikúra, ale také třeba kaple, terapeutická zahrada vzpomínek a venku 27 parkovacích míst.