Jestli se to podaří, bude záležet na dotacích. Podle ředitele Josefa Chytky by jejímu získání však nemělo nic stát v cestě. „Není důvod k neschválení a už s tím počítáme. Získáme nový soustruh, frézu a programovací stanici. Jde o stroje, které jsou řízené počítačem. Vývoj jde nezadržitelně dopředu a programy jsou čím dál modernější,“ popsal ředitel s tím, že o dotaci bude rozhodnuto v březnu.

Současná školní učebna je stará dvanáct let a nevyhovuje už současným požadavkům. „Přizpůsobíme se novým trendům. Půjde o generační skok dopředu. Žákům to hodně pomůže. Přebudování možná zasáhne v září do výuky, ale půjde přibližně o první dva týdny,“ řekl Chytka a doplnil, že další větší úpravy ve škole neplánují.

