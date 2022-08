Sdružení krajina z Počítek udržuje chráněné louky na území chráněné krajinné oblasti. Tyto louky jednou do roka sečou. „Se sdružením jsme se domluvili, že by se ze sena dělaly peletky, kterými bychom topili ve škole, čímž by došlo ke snížení nákladů,“ sdělil starosta Herálce Zdeněk Gregor.