Skokanské můstky potřebují rekonstrukci

Nové Město na Moravě – Jediné dva skokanské můstky v Kraji Vysočina, které se nachází na kopci Šibenice u Nového Města na Moravě, potřebují nutně rekonstrukci. Novoměstský sportovní klub, jenž je spravuje, se snaží na opravy sehnat peníze.

„Potřebujeme zrekonstruovat celý areál a hlavně zpevnit dopadové plochy, už nejsou v nejlepším stavu,“ poznamenal Jan Skřička ze Sportovního klubu Nové Město na Moravě.

Na celkové opravy by novoměstský sportovní klub potřeboval částku přesahující milion korun. „Problém je v tom, že dnes už se konstrukce můstků dělají z betonu a plechových materiálů a tím pádem je jejich trvanlivost daleko větší. Můstky na Šibenici se dělaly ještě postaru, s dřevěnými prvky. Ty působením vnějších vlivů už nejsou právě v nelepším stavu,“ vysvětlil situaci Jan Skřička.

Na počátku tohoto roku se členové klubu pokusili dosáhnout na peníze ze sportovního svazu. „Letos se ale situace okolo financování sportu poněkud zkomplikovala a náš záměr se ukázal jako nerealizovatelný,“ posteskl si Jan Skřička.

Nyní se snad pomalu začíná blýskat na časy. Pomocnou ruku podává sportovcům město. „Klub nás požádal o dotaci 160 tisíc korun a rada to zastupitelstvu doporučila ke schválení. Snad se za to podaří opravit alespoň jeden ze skokanských můstků,“ uvedl novoměstský starosta Michal Šmarda.

Pokud se zastupitelé k žádosti sportovního klubu vyjádří kladně, bude možné začít s částečnou rekonstrukcí. „Sto šedesát tisíc korun od města bychom ještě dokryli z vlastního rozpočtu, náš podíl by tvořil třicet procent z této částky. Chtěli bychom za to zrekonstruovat nájezd menšího můstku,“ řekl Jan Skřička.

S opravou menšího můstku by se mělo začít co nejdříve. „Tak, abychom už v květnu nebo v červnu mohli začít skákat,“ vyjádřil se jeden z trenérů družstva juniorů Jiří Hradil.

V Novém Městě na Moravě je třetí největší dětská základna skokanů na lyžích z celé republiky. „V oddíle máme čtrnáct dětí a spolu s nimi trénuje i letošní juniorský mistr světa ve skoku na lyžích Viktor Polášek,“ poznamenal Jiří Hradil.

Přestože jsou skoky na lyžích zimním sportem, novoměstské můstky jsou paradoxně nejvíce obsazené od jara do podzimu. Mají totiž nerezovou stopu a doskočiště se speciální kluznou hmotou. „V zimě by se můstky musely upravovat, proto jezdíme trénovat jinam. Většinou do Krkonoš,“ objasnil Jiří Hradil.

Pokud by se podařilo sehnat i další peníze, mohl by ke dvěma můstkům s konstrukčními body 53 a 28 metrů přibýt v budoucnosti ještě jeden menší. „Základ na něj tam už je, ale dodělaný není, chybí peníze. Potřebovali bychom ho pro ty nejmenší. Děti začínají skákat už ve čtyřech nebo pěti letech. A měli jsme v družstvu i tříletého. Pro ně chceme nejmenší můstek s konstrukčním bodem 13 metrů,“ sdělil Jiří Hradil.

Lyžařské můstky v Novém Městě na Moravě

První lyžařský můstek byl postaven na kopci Šibenice na začátku minulého století. Jednalo se o provizorium sestrojené ze zednických koz, prken a sněhu.

O regulérním můstku se začalo uvažovat v roce 1912, stavba se však neuskutečnila. Až v zimě roku 1923 byl postaven skokanský můstek na Prášilově mezi. Na jaře musel být ale rozebrán, neboť pole, kde stával, se obdělávalo.

V roce 1925 vznikl další můstek na Šibenici a v lednu následujícího roku se na něm uskutečnilo mezinárodní mistrovství ČSR. Zrušen byl až v roce 1974.

Od roku 1949 sloužil lyžařům ještě další můstek, byl vystavěn u bývalé škrobárny. 28. května 1958 byl ale zničen větrnou smrští, obnovit se jej podařilo až v roce 1963.

Další můstek vznikl v roce 1950 v Oboře. Ten už byl vybavený i umělým osvětlením. Větrná smršť jej ovšem zničila ve stejný den, jako můstek u škrobárny.

V roce 1971 byl postaven můstek v lokalitě Bělisko.

V současné době jsou v Novém Městě pouze dva můstky na Šibenici, s jejichž stavbou se začalo v 80. letech minulého století.