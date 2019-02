Žďársko - Sjezdové areály na Žďársku se připravují na zahájení nové lyžařské sezony. Většina z nich prošla většími či menšími modernizacemi. V některých centrech sjezdového lyžování upravovali provozovatelé infrastrukturu, jinde se zaměřili na úpravu svahů a na nové zábavné prvky.

Jak vypadá aktuální situace na sjezdovkách, mohou lidé snadno zjistit pohledem na webkamery. Dnes už je má každý areál. | Foto: skiharusak.cz

Zcela vlastní mini-areál budou mít třeba malé děti v Novém Jimramově. Tam vznikla nová sjezdová část pro nejmenší lyžaře, bobisty a sáňkaře. „Nebudou se tak plést pod nohy lyžařům, oba provozy jsme šikovně oddělili," konstatoval správce jimramovského vleku Ivo Fiala. U svahu dlouhého pět set padesát metrů s devadesátimetrovým převýšením najdou lyžaři také nové záchody. O přípravu technického sněhu se v Novém Jimramově postarají čtyři děla.

Mírně novou podobu bude mít také sjezdovka v Karasíně nedaleko Bystřice nad Pernštejnem, kde přes léto upravili terén pro dětský svah. „Navíc jsme investovali do nového osvětlení pro celý kopec," konstatoval správce sjezdovky Libor Jedlička. Ve vzdálenější budoucnosti by v Karasíně mohla jezdit i nová sněžná rolba. „Ale to se uvidí až po výsledcích z nadcházející sezony," upozornil Jedlička.

Svah dlouhý 450 metrů se stodesetimetrovým převýšením zasněžuje šestice děl. „Během deseti vhodných dnů jsme schopni připravit celý areál," dodal správce karasínského vleku.

Vzhledem k teplým zimám se areály, pokud je to v jejich finančních možnostech, snaží neustále vylepšovat systém technického zasněžování. Na Harusově kopci v Novém Městě letos vyměnili vysokotlaká čerpadla za výkonnější. Na změnách se pracovalo od srpna. Sjezdovka na Harusáku je dlouhá pět set padesát metrů, převýšení dosahuje sto deset metrů.

Se zasněžováním může mít nečekané potíže Fajtův kopec ve Velkém Meziříčí. Letošní sucho tam poškodilo zdroje vody. Akumulační nádrž je sice plná, ale ta vystačí jen na úvodní zasněžení. „Máme sedm tisíc kubíků vody a na celkové údržení sezony potřebujeme takových dvacet. V poslední době sice zapršelo, ale pořád je to málo. Přítok je bez vody," uvedl Jiří Pálka z lyžařského klubu.

Na Fajtově kopci se v létě věnovali také úpravám svahu a Ski klub dokončil novou rozhlednu. Ta bude za dobrého počasí otevřena i v zimě. Lyžaři v Meziříčí využívají čtyři sta šedesát metrů dlouhý svah s témět stometrovým převýšením.

Problémy s vodou nemá lyžařský areál v Dalečíně. Systém pro umělé zasněžování je dostatečně zásobován z řeky Svratky. Provozovatelům vleku se však nedostává peněz na větší investice. „Je spousta věcí, které by se daly vylepšit, ale dvě minulé zimy byly takové, jaké byly. Takže na větší investiční záležitostí nezbývá," řekl správce Ivo Doležal. V Dalečíně se lyžuje na pět set padesátimetrů dlouhé sjezdovce se stopatnáctimetrovým převýšením.

Velkými úpravami neprošel ani vlek ve Svratce. „Šlo spíš o technické a provozní drobnosti," podotkl správce Zdenek Holemář. Svratka láká lyžaře na čtyři sta metrů dlouhý svah s osmdesátimetrovým převýšením. Již loni technici srovnali kopec tak, aby se mohl lépe upravovat a zvýšil se na něm komfort lyžování.