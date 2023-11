Stromy bere jako neodmyslitelnou součást okolí rybníka poblíž centra Žďáru důchodkyně Kateřina Šmídová. „Jestli zmizí, bude to velká škoda. Chodím kolem Velkého poměrně často na procházky a jsem na ně zvyklá. Je to hezký kus přírody uprostřed města. Pokud se pokácí, tak doufám, že náhrada bude stát za to. Že se to přesto zkrášlí a lidé to tu budou chtít nadále navštěvovat,“ okomentovala žena ze Žďáru .

Kvůli plánované obnově se zástupci města sešli i s ochranáři. V současnosti žije v rybníku velké množství ryb a je plný bahna. I o tom jednali zastupitelé se zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a se Správou CHKO Žďárské vrchy.

Mluvčí města Blanka Sobolová uvedla, že lokalita je intenzivním chovem ryb ovlivněná. „Zamýšlené úpravy mohou přispět rozmanitosti přírodního prostředí a nabídnout domov různým živočišným druhům,“ přiblížila změny s tím, že by měly být pro život v rybníce přínosný.

Nepřístupný ostrov

Sobolová ujistila, že plánovaná studie nebude už v nové verzi pracovat s přívozem na ostrov. „Ten zůstane nepřístupný zejména jako nocoviště chráněné kavky obecné. Naším záměrem je udržet rovnováhu mezi odpočinkem lidí a zachováním přírodních hodnot této zajímavé a cenné lokality,“ informovala.

Mluvčí zároveň dodala, že autoři do plánů zapracují návrhy ochranářů. „Mezi jejich podněty patří vytvoření pozvolných přechodů mezi vodním prostředím a okolím. A v místě by zřídili také ptačí pozorovatelny ukryté v rákosí,“ vyjmenovala Sobolová. Rozšíří se také zóny rybníka tak, že oproti současnému stavu by bylo větší pobřežní pásmo.

Novým symbolem Žďáru je zelená hvězda. Lidé se hádají, jestli je to dobře

Autorkou studie je architektka a krajinářka Lucie Radilová. Ta místo popisuje jako unikátní území, kdy se centrum města mísí s nedotknutou přírodou. „Cílem je dostat lidi do okolí vody, ne do ní. I když se nějací odvážlivci samozřejmě vykoupou. Lidé tu najdou odpočinek, zpříjemní si čekání na autobus nebo si tady v zimě zabruslí. Zatím jde každopádně jen o studii. Projekt ještě není hotový. Proto oceníme i připomínky, co by se lidem mohlo líbit a jak si to sami představují. Oni to budou využívat,“ vysvětlila Radilová.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Výlov v Novém Veselí: z rybníka, kde jezdil Zeman na člunu, vytáhli obřího sumce

Zdroj: Deník/Jiří Kašpárek