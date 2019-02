Žďársko – Z měst žďárského okresu už slaví silvestra jenom Bystřice nad Pernštejnem. Radnice ostatních měst, kde tečku za starým rokem obstarává oficiální ohňostroj, oslavy postupně přesunuly na podvečer 1. ledna.

Ve Žďáře nad Sázavou budou mít ohňostroj opět až na Nový rok. Stejně tak ve Velkém Meziříčí a Velké Bíteši. | Foto: René Rámiš

V Bystřici se lidé k rozloučení s rokem 2017 opět sejdou 31. prosince na Masarykově náměstí. „Je to u nás tradice, lidé jsou tady léta zvyklí slavit silvestra na náměstí. Schází se jich asi dva tisíce,“ komentoval to bystřický starosta Karel Pačiska. „Všichni popíjejí, jen já jsem celý večer na suchu, až do té půlnoci, protože při přípitku na náměstí mluvím k lidem, dodal s úsměvem. I letos Bystřičtí přivítají nový rok tradičním kulturním programem, ohňostrojem o půlnoci a potom neformální „diskotékou“ při reprodukované hudbě.

Ve Žďáře se zas léta slaví na Nový rok navečer. Letošek nebude výjimkou, slavnostní uvítání nového roku na náměstí Republiky začíná v 17.30 hodin.

Velké Meziříčí už podruhé slaví také na Nový rok. Program na Náměstí začíná v 17 hodin, vystoupí pěvecký sbor místního Gymnázia Velké Meziříčí, slavnostní projev pronese starosta Josef Komínek, nebude chybět ohňostroj a pro děti je v kině v Jupiter clubu připravená filmová pohádka Šmoulové a zapomenutá vesnice.

V 17 hodin začnou 1. ledna rovněž novoroční oslavy na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši. Zahájí je projevem starosta Milan Vlček, příchozím zahraje Žesťový kvintet Vlasty Božka, na programu je pak tradiční ohňostroj, jehož světla se nad bítešským náměstím rozzáří v 17.30 hodin.

Oficiální oslavy ve městech:

Bystřice nad Pernštejnem

31. prosince 2017, Masarykovo náměstí – amfiteátr, od 23 hodin, ohňostroj v 00.00 hodin.

Žďár nad Sázavou

1. ledna 2018, náměstí Republiky, od 17.30 hodin, oňostroj v 18 hodin.

Velké Meziříčí

1. ledna 2018, Náměstí, od 17 hodin, ohňostroj po kulturním programu

Velká Bíteš

1. ledna 2018, Masarykovo náměstí, od 17 hodin, ohňostroj v 17.30 hodin.