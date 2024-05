Peníze slouží k nákupu potřebného materiálu a koncentrátu pachové látky. Ošetřeno bude letos na Vysočině 106 kilometrů silnic. Pachovou látku odborníci pravidelně mění, aby si na ni zvěř nezvykla.

O instalaci pachových ohradníků – pěny s koncentrátem, které se umísťují na připravené kolíky či vhodné stromy nebo keře, se na Vysočině dlouhodobě starají okresní myslivecké spolky.

Látka je obvykle aplikována od jara do podzimu mimo jiné proto, že v okolí silnic vzrostou zemědělské plodiny a přehlednost v okolí komunikací se sníží.

Nové pachové ohradníky museli nainstalovat myslivci například také u Čebína na jedné z hlavních tras ze Žďárska do Brna. Nový obchvat obce tam narušil jediné místo, kde mohla zvířata volně přecházet z polí k remízkům.

Bezmála půlmiliardová stavba s ochranou proti kolizím se zvěří nepočítala. „Příslušné orgány životního prostředí se ke stavbě vyjadřovaly. Projekt neobsahoval opatření zamezující vniku zvěře, ta se může vyskytovat prakticky kdekoliv," uvedla mluvčí Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Monika Švehlová.

Podle místních myslivců však obchvat vyrostl na jediném místě, kde mohla zvěř přecházet z pastvy k vodě a do úkrytů. „Z jiných stran jim zavazí Čebín a jeho rozvodna, Drásov, Hradčany a Sentice. Je to koridor, kudy prostě zvířata chodí a jsou na to zvyklá," vysvětlil myslivec a místostarosta Čebína Pavel Plevač.