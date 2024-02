Do rekonstrukce vodovodu a kanalizace se pustí v Neumannově ulici ve Žďáře nad Sázavou. Silnice získá také nový povrch a bude na ní nově trasa pro cyklisty. Město bude na projektu pracovat společně se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko.

Neumannova ulice ve Žďáře nad Sázavou. | Video: Deník/Jiří Kašpárek

Opravy na Neumannově ulici potrvají od prvního června do konce listopadu.

Žďárský starosta Martin Mrkos uvedl, že nejdůležitější bude vytvoření cyklistického pásu pro chodce a cyklisty.

„Povede to od autobusové zastávky u rybníčku až po konec vnitrobloku u bazénu. Tam už navazuje chodník ve směru k parkovišti. Cyklisté i chodci budou mít vyvýšené přejezdy, aby pro ně cesta byla přívětivější,“ vysvětlil starosta.

Zdroj: Deník/Jiří Kašpárek

Práce si město rozdělí s SVK Žďársko. „S rekonstrukcí vodovodů a kanalizací bude souviset i oprava povrchů. To bude mít na starost Svazek. Tato část vyjde na zhruba patnáct milionů korun. My se zaměříme na ten cyklistický pás a silniční vpusti. To bude stát necelých pět milionů bez daně,“ dodal Mrkos.

