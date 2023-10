/POČTY NEMOCNÝCH/ Nachlazených lidí na Vysočině přibývá. Vyplývá to z čísel krajské hygienické stanice. Nejvíce případů evidují hygienici na Žďársku, nejméně na Třebíčsku a Pelhřimovsku.

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina za 42. týden eviduje v regionu 1129 nových případů akutních respiračních onemocnění (ARI) v přepočtu na sto tisíc obyvatel. Největší nárůst nemocnosti je mezi dětmi do pěti let let, a to 2782 nových případů na sto tisíc obyvatel.

Týden Jihlava Havlíčkův Brod Pelhřimov Třebíč Žďár nad Sázavou Kraj Vysočina 42. 1077 1271 950 714 1539 1129 41. 888 1229 1013 760 1467 1079 40. 984 897 1039 950 1422 1073 Zdroj: khsjih.cz

„V Kraji Vysočina je zatím situace spíše klidná. Nemocnost narůstá v současné době u dětí ve věku do pěti let,“ uvedla ředitelka protiepidemického odboru na Vysočině Hana Pavlasová. Ta doporučuje zejména vzájemnou ohleduplnost, dodržování základních hygienických pravidel. „Především seniorům a osobám s chronickým onemocněním či oslabenou imunitou doporučujeme očkování proti chřipce a covid-19. Je účinnou prevencí těžkého průběhu onemocnění, dlouhodobých následků, včetně rizika úmrtí,“ doplnila Pavlasová.

