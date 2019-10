Co je na holích pro provozování Severské chůze jiné než na běžných trekových, které s oblibou využívají turisté i hůře se pohybující osoby jako oporu?

(M) Nordic Walking hole mají speciální pevné poutko s rukavičkou, což u trekových holí není. Když pak člověk zabere, protáhne ruku za tělo, uvolní zápěstí a odrazí se z poutka, což je přesně ta část pohybu, kterou se liší od chůze s turistickými holemi. U trekových holí je to jiné, ty se dají používat jako opora, mají na to uzpůsobené madlo a jsou těžší, ale lidé si při jejich častém používání přetěžují ramena a krk, zatímco u holí na Nordic Walking se aktivně zapojí střed těla a zároveň se protáhnou svaly. To je právě to nejdůležitější.

Hole na Nordic Walking tedy asi nejsou vhodné například pro vysokohorskou turistiku či několikadenní přechod pohoří s těžkou krosnou na zádech, že?

(M) Nordic Walking se dá provozovat prakticky v jakémkoliv terénu, hole oceníme zejména při chůzi do kopce. Pravda ale je, že s těžkým nákladem na zádech to nefunguje. Proto na výšlapy chodíme nalehko, s ledvinkou nebo malým batůžkem.

Pro koho je tedy Severská chůze vhodná?

(M) V podstatě po všechny, kteří se chtějí hýbat. S hůlkami se dá provozovat kondiční trénink, jít třeba jen na vycházku do přírody, což je přínosem už samo o sobě. Nesportovcům může chození s holemi pomoci k lepší kondici a k otevření cesty pro další pohybové aktivity. Nordic Walking často používají jako doplňkovou činnost také sportovci, hlavně ti jednostranně zaměření, protože se při něm svaly zapojují rovnoměrně a nepřetěžují se.

Jak také začít

Ti, kteří by se rádi obrátili v rámci svého kraje nebo regionu na instruktory Nordic Walking v ČR, mohou také prostřednictvím internetových stránek Kristíny Schejbalové (v sekci článků je seznam aktivních instruktorů v Čechách i na Moravě).



Na facebooku fungují otevřené skupiny Nordic Walking CZ a Nordic Walking Akce.

Při chůzi s klasickými trekovými holemi se obecně prezentuje zapojení podstatně většího množství svalů než při běžné chůzi. Jaký je v tomto ohledu bonus při Nordic Walking?

(I) Při obyčejné chůzi se zapojují téměř výhradně svaly dolní poloviny těla. Svaly horní poloviny těla skoro nepracují. Při chůzi s klasickými trekovými holemi se zapojí některé svaly horní poloviny těla, ale zdaleka ne všechny a ne tak, aby to bylo tělu prospěšné. Při správné technice Severské chůze dochází k optimálnímu zapojení 90 procent svalů celého těla. Vlivem razantních odpichů a odrazu z poutka totiž dochází nejen k zapojení hlubokého stabilizačního systému, ale i k zapojení a protažení naprosté většině svalů horní poloviny těla.

Co třeba děti? Je Severská chůze vhodná i pro ně?

(I) Samozřejmě. Podle mého názoru je Severská chůze pro děti skvělá a velmi přínosná, protože při rychlém růstu těla má většina z nich problém s koordinací pohybu a také s rovnováhou.

Malé děti se Nordic Walking naučí mnohem snadněji, nemají totiž ještě zažité špatné pohybové návyky. Děti jsou navíc velmi všímavé a hravé, nácvik chůze se proto dá kombinovat s různými hrami, soutěžemi a podobnými aktivitami. To děti baví.

A co další adepti na chůzi s holemi „s rukavičkou“?

(I) Severskou chůzi mohou provozovat třeba těhotné ženy, jejichž těhotenství je limituje v jiném sportu, jako je třeba běh či jízda na kole, nebo maminky po porodu, které se chtějí dostat zpět do formy. Nordic Walking se rovněž využívá při rehabilitaci po úrazech, anebo jako doplněk pro ty, kteří jsou pohybově jednostranně zaměření - běžci, fotbalisté, cyklisté… Nesportovcům nabízí a otvírá cestu k dalším sportům, protože je rozpohybuje a zvyšuje celostní kondici. Je úplně pro všechny bez rozdílu věku a pohlaví – pro mladé i starší, muže i ženy, pomalé nebo rychlé, nesportovce i sportovce.

Hole na Nordic Walking s pevným poutkem a rukavičkou na rozdíl od těch trekových, jejichž levnější varianty je možné zakoupit i v supermarketu, však ani v obchodech se sportovními potřebami příliš vidět nejsou. Kde si je tedy obstarat a jaké by měly být?

(M) Ve specializovaných prodejnách je sehnat lze, ale máme bohužel tu zkušenost, že s jejich výběrem dost prodavačů neporadí správně, protože někdy ani neznají rozdíl mezi klasickými holemi trekovými a holemi na Nordic Walking. Především je třeba, aby hůlka byla správně vysoká a rukavička člověku dobře seděla na ruce – neškrtila, ale ani nebyla volná.

Kam se tedy obrátit pro radu, když ani prodavač neví? Na internet?

(I) Na internetu narazíte na spoustu holí, problém je, že nevíte, které si vybrat. Nevíte, jak vysoké mají být, neboť tabulky pro výběr holí jsou jen orientační a dost často neodpovídají realitě, protože každý máme jiné proporce těla, nevíte, z jakého materiálu a jaký systém poutka vám bude sedět. Proto je dobré vyhledat vyškoleného instruktora. Na internetu lze najít takzvaný Nordic Walking Point, což je síť instruktorů a hlavní místo, kam se dá obrátit s prosbou o pomoc při výběru správných holí. Hole je totiž potřeba vyzkoušet, osahat, a to nejlépe při nějaké vycházce. U pevných holí může třeba nastat problém zvolené výšky hole, protože pevné hole se vyrábějí v délkách po pěti centimetrech. Můžete být někde mezi dvěma výškami. Je dobré vědět, že většina holí se dá u instruktorů zkrátit na požadovanou výšku. U skládacích holí nebývá při výběru problém se zvolenou výškou, ale hlavně problém s pevností, pružností, a typem hrotu. Typ hole a zvolený materiál by měl odpovídat výšce, váze člověka, a jeho aktivitě.

Jsou hole na Severskou chůzi finančně nákladnější než klasické trekové?

(M) V podstatně je to podobné, protože i u trekových jsou různé cenové kategorie. Dobré hole na Nordic Walking se dají koupit v cenové relaci od 1200 do 4000 korun, záleží na materiálu, typu a jejich výšce, ale je to vlastně jediná vstupní investice do tohoto sportu. Obecně se dá říct, že zájemce o provozování Severské chůze by se měl nejdříve informovat, vyzkoušet a zažít, promyslet, a pak si hole teprve pořídit. Ne že si koupí první, na které narazí, a pak je z nich nešťastný. Naším cílem není prodávat hole, ale vysvětlit lidem, aby nechodili se špatnými holemi. Díky správně zvoleným holím se totiž rovnoměrně zatíží tělo a upraví se jeho držení. Uleví se páteři a nosným kloubům, zlepší se jejich rozsah a celková pohyblivost.

Obě jste certifikované instruktorky – mohou se tedy zájemci o Nordic Walking obracet přímo na vás?

(I) Ano, jistě. Pokud někdo chce začít, poradit, něco zkonzultovat, může nám napsat e-mail nebo zavolat a domluvit si schůzku. Máme i své webové stránky www.nordicwalking-nmnm.cz, kde se najde spoustu užitečných rad a informací. Přes podzim a zimu stále běží zatím měsíční cykly kurzů pro začátečníky nebo lekce pro „neználky“. Od jara pak nebude chybět více jednorázových záležitostí, například výlety, ale i víkendové pobyty.

Jak dlouho trvá než se člověk, který se pustil do Nordic Walking, dostane do kondice?

(M) Záleží na tom, co od toho očekává. Na zhubnutí je dobré vyrazit třikrát až čtyřikrát týdně v rychlejším tempu asi tak na hodinu - vhodná je doba od čtyřiceti do šedesáti minut, na rozhýbání stačí i dvakrát týdně. Výsledky jsou poměrně rychlé. Člověk cítí svaly, které používal, což znamená, že se posilují… Tělo si přibližně za šest týdnů zvykne na určitý režim, který je při provozování sportu důležitý, a pak se už jen zvyšuje kondice a piluje technika. Skvělý bonus pro člověka je pobyt v přírodě, na čerstvém vzduchu. Je mu fajn, utřídí si myšlenky, vypne – je to prostě přínosné jak fyzicky, tak i psychicky.