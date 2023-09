Tak se zase sešli. Rakousko-uherský císař František Josef I. a německý císař Vilém II. se po 114 letech opět setkali o víkendu na zámku ve Velkém Meziříčí na Žďársku. Na oslavu setkání uspořádali velké manévry. Císařské slavnosti přivedly do města fanoušky historie z celé republiky.

Císařské slavnosti ve Velkém Meziříčí. | Video: Deník/Štěpánka Saadouni

Zatím co C. K. komorný dychový orchester až z Bratislavy vyhrává valčík Na krásném modrém Dunaji, návštěvníci se na nádvoří zámku občerstvují pochoutkami z dobové kuchyně Starý svět Lukáše Klapila z Brna. „Náš historický hostinec dovede připravit řadu zajímavých pochoutek, ale rakouská kuchyně za císaře Františka Josefa I. se od té české skoro vůbec nelišila. Takže na jídelníčku máme guláš, chlebové placky a bramborovou polévku,“ říká hostinský.

Do uniformy starorakouského vojáka se obléká často Vladislav Klouda ze skupiny Páni z Kolína. „Jsme čtyři a historických setkání jako je to dnešní se účastníme už skoro třicet let,“ upřesňuje obdivovatel dobové vojenské historie. Jeho uniforma na první pohled z poctivého starorakouského sukna není levná. Stylový krejčí ji ušije na zakázku asi za dvacet tisíc.

Jako by stařičkému mocnáři z oka vypadl. Role Františka Josefa I. se ve Velkém Meziříčí ujal Jan Solar od Děčína. Typické císařské licousy nosí i v civilu. „František Josef I. Byl jediný člověk v celé monarchii, který nosil na slavnostní uniformě medaile obráceně. To znamená císařským portrétem k sobě. Říkal prý, že mu stačí, když se na sebe divá do zrcadla,“ usmívá se Solar, člen historické skupiny C.K. vojenských vysloužilců země koruny české.

Procházka historickým vojenským ležením je zážitek pro Janu Kerberovou z Brna. „Na takové akci jsem poprvé. I když můj příbuzný, který je členem spolku zaměřeného na vojenskou historii, mě často zval. Netušila jsem, že u nás je tolik v uvozovkách nadšených bláznů, kteří se oblékají do historických kostýmů a doslova tím žijí. Berou s sebou celé rodiny a jsou v pohodě. Inu, kdo si hraje, nezlobí,“ říká s úsměvem.

Rok Harrachů

Podle Lucie Pavelcové historičky a archivářky muzea Velké Meziříčí téma císařských manévrů nebylo zvoleno náhodně, i když se letos nejedná o kulaté výročí. „Letošní rok byl totiž Národním památkovým ústavem vyhlášen Rokem Harrachů a velkomeziříčské muzeum se historickými slavnostmi do tohoto celostátního projektu zapojí. Hostitelem vojenských manévrů v září roku 1909 byl totiž majitel velkomeziříčského zámku hrabě František Harrach,“ vysvětluje historička.

Celý víkend si mohou návštěvníci ve Velkém Meziříčí užívat zajímavý program jak na hlavním nádvoří, tak i v zámeckém parku. Program na pódiu nabízí divadelní představení, dobové módní přehlídky či hudební vystoupení.

V zámeckém parku si příchozí mohou prohlédnout vojenské ležení a armádní výzbroj, navštívit polní poštu, zastřílet si ve flobertkové střelnici či ochutnat pokrmy z vojenské kuchyně.

Po celý víkend je možné také navštívit zámecké a muzejní výstavy, kterými provázejí průvodci v kostýmech. Ve výstavním sále v přízemí hlavní budovy je přístupná výstava věnovaná hraběti Františku Harrachovi. Ta ukazuje onu významnou osobnost první poloviny 20. století nejen jako majitele velkostatku a hospodáře, ale také jako cestovatele a podporovatele řady charitativních spolků.