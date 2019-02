Velké Meziříčí – V uplynulém školním roce zářily na studijním a soutěžním nebi na celorepublikové úrovni dvě hvězdy. Sestry Hana a Marie Hledíkovy, studentky velkomeziříčského gymnázia, zaznamenaly řadu velmi výrazných úspěchů.

Mezi nejvýraznější studenty velkomeziříčského gymnázia patří sestry Hana (na snímku vlevo) a Marie Hledíkovi. K úspěchům ve školních olympiádách jim blahopřeje ředitel školy Aleš Trojánek. | Foto: Pavel Dvořák

Hana Hledíková (1997) navštěvuje gymnázium sedmým rokem. Kromě vynikajícího prospěchu po celou dobu studia je velkým talentem v oblasti humanitní, zejména jazyků. V letošním roce se probojovala do krajského kola Olympiády v anglickém jazyce, kde skončila třetí, a Olympiády v českém jazyce, kde získala v krajském kole první místo a postup do celostátního kola. V rámci České republiky nenašla přemožitele a vybojovala první místo.

Ve volném čase se věnuje především hudbě, hraje na klavír a spolu se sestrou zpívají ve sboru Gymnázia Velké Meziříčí a ve sboru Andante při základní umělecké škole. S pěveckým sborem gymnázia se jim letos podařilo vybojovat stříbrné pásmo v krajském kole v Třebíči, s Andante v této soutěži minulý rok dokonce postoupili do celostátního kola.

Marie Hledíková (2000) je studentkou kvarty. I ona dosahuje skvělých studijních výsledků. Ve školním roce se zapojila do mnoha vědomostních olympiád, do krajského kola se dostala v soutěži v anglické konverzaci, v němž obsadila druhé místo, a v českém jazyce, kde rovněž vybojovala druhé místo a s ním i postup do celostátního kola. Dále se účastnila celostátních kol Astronomické olympiády a soutěže Eurorebus. V letošním roce byla zvolena Talentem Vysočiny v humanitním oboru. Jinak je spíše technicky založená, má ráda matematiku a informatiku.

Po kom jste zdědily své mimořádné nadání a kdo vás k vašim zájmům přivedl?

Hana: Nejdůležitější roli hrají samozřejmě rodiče. Jsou to nesmírně inteligentní lidé, kteří nás od dětství vedli k tomu, abychom se věnovaly svým zájmům a rozvíjely je, vždycky nás ve všem podporovali. Ovšem oba jsou spíše technického zaměření, svůj zájem o jazyky jsem pravděpodobně zdědila po svém pradědečkovi (profesor gymnázia Stanislav Tvarůžek – pozn. redakce), který učil češtinu a francouzštinu.

Kterého výsledku si ceníte nejvíc a která soutěž pro vás byla vůbec nejobtížnější?

Marie: Nejobtížnější byla určitě Astronomická olympiáda, protože jsem si velké množství učiva musela nastudovat sama ve volném čase, jelikož ve škole se astronomii moc nevěnujeme a nikdy jsem neměla valné příležitosti se v tomto oboru vzdělávat. Proto mě postup do celostátního kola velmi překvapil, a i když jsem dosáhla pouze dvacátého prvního místa, je to pro mě asi nejcennější úspěch.

Stojí za těmito úspěchy jen dřina, nebo jste si stihly i něco opravdu užít?

Hana: Rozhodně to není jen dřina. Pro mě je dřina se učit třeba chemii, ale když mám o něco opravdu zájem, je to spíš radost. A pokud jsme si tento rok něco opravdu užily, bylo to rozhodně finále Olympiády v českém jazyce, kde jsme měly šanci strávit krásný týden s úžasnými, inteligentními lidmi a najít si mnoho nových přátel.

Jak na sobě pracujete? Kdo vám v přípravě pomáhá?

Marie: S přípravou mi samozřejmě nejvíce pomáhají učitelé, ale vzdělávám se i mimo školu. Momentálně se snažím rozvinout své schopnosti v programování a v jazycích, hlavně v němčině, protože v ní ještě nejsem tak zdatná.

Svými úspěchy jste si vydobyly spoustu ocenění. Které vás potěšilo či překvapilo nejvíc?

Hana: Nejvíce mě potěšilo a zároveň překvapilo první místo v celostátním kole Olympiády v českém jazyce, rozhodně mi to dalo obrovskou motivaci k dalšímu studiu českého jazyka.

Čemu všemu se věnujete? A co plány do budoucna?

Marie: Mou prioritou je samozřejmě škola a vzdělání. Jinak se věnuji hudbě a ve volném čase ráda čtu. Také jsem se nedávno přihlásila do soutěže Expedice Mars a momentálně vypracovávám svůj projekt s dokumentaristickým zaměřením. Kromě toho chci letos začít řešit středoškolské korespondenční semináře.

Hana: V nejbližší budoucnosti plánuji hlavně úspěšně odmaturovat. Na vysoké škole bych potom chtěla studovat anglický a český jazyk, zatím ale ještě nejsem zcela rozhodnutá, jestli v Praze, nebo v Brně. Po ukončení studia bych si chtěla splnit svůj dlouholetý sen a stát se učitelkou.

Jak prožijete prázdniny?

Marie: Program na prázdniny mám opravdu nabitý, kromě rodinné dovolené na horách ale všechny akce nějakým způsobem rozvinou mé vědomosti. Dva týdny strávím na Maltě na kurzu anglického jazyka. Rovněž pojedu na dva tábory, jeden pořádaný bývalými účastníky Olympiády v českém jazyce a druhý zvaný Jáma lvová, který je organizován ČVUT a zaměřuje se především na matematiku a informatiku.