Šest let sporů: velkomeziříčské náměstí zásadně změní tvář

Po nekonečných letech tahanic a nesvárů se velkomeziříčští zastupitelé dohodli na přestavbě centra města. „Konečně se nám podařilo uzavřít tuto zbytečně dlouhou zastupitelskou diskuzi, která trvala celých šest let. Jsem za to rád, protože to znamená, že cesta vedoucí k rekonstrukci náměstí je v tuto chvíli již konkrétní. Nyní před sebou máme zhruba dva roky projektování, poté může fyzicky začít nutná rekonstrukce náměstí, po které občané tohoto města roky oprávněně volají,“ potvrdil první muž velkomeziříčské radnice Alexandros Kaminaras.

Centrum města je zanedbané, místní chtějí nové Náměstí. | Foto: Deník / Helena Zelená Křížová

Spory začaly už s vypsáním architektonicko-urbanistické soutěže. Návrhy do ní zaslalo šestnáct architektovnických ateliérů. Předložené studie hodnotili odborníci včele s předsedou poroty architektem Davidem Vávrou a představiteli města. Vítězem soutěže se tehdy stal návrh brněnského architekta Davida Mikuláška a jeho spolupracovníků Lindy Bouškové a Filipa Musálka. Soutěžní klání ale nemělo šťastný konec. Dvanáct velkomeziříčských zastupitelů vyzvalo tehdejšího starostu Radovana Necida, aby smlouvu s vítězem soutěže nepodepsal a celou soutěž zpochybnili. Hádky vyústily v rezignací tehdejšího starosty. Přírodní paradoxy: kůrovec dělá Žďárské vrchy krásnější, krkavec klidní rozbroje Přečíst článek › Ani novému vedení se však rekonstrukci Náměstí nepodařilo prosadit. Zastupitelé našli shodu až nyní. „Hlasování zastupitelstva města proběhlo rychle a bez problémů,“ konstatovala mluvčí velkomeziříčské radnice Lucie Málková. Po letech napětí a hádek se mohou Velkomeziříčští těšit na novou podobu náměstí. Uskuteční se podle návrhu, který vyšel z architektonické soutěže jako vítěz. „No konečně, však už jsme byli všem pro smích. Pozveme si Davida Vávru, uděláme velkou show, a pak se jen hádáme mezi sebou,“ okomentoval dění ve městě v předchozích letech jeden z místních obyvatel Jiří Král. Jámští jsou hrdí na svého „půlkozla“. Mají ho ve znaku Přečíst článek › Centrum Velkého Meziříčí si novou podobu už zaslouží. „Současný technický stav náměstí není vyhovující. Nová podoba centra města se dotkne nejenom samotného náměstí, ale také sousedních ulic Radnická, Vrchovecká, Komenského, Kostelní a U Bašty,“ informovala Lucie Málková. „Zmodernizované náměstí počítá s výměnou různorodých povrchů, vytvořením prostoru pro dopravu, společenské a kulturní vyžití i rekreaci, aby tak lépe sloužilo jak pro své obyvatele, tak i návštěvníky,“ dodala.



e-knihu Hobby s dětmi, plnou rad a tipů, jak kvalitně trávit čas se svými dětmi. Předplaťte si Deník.cz a čtěte vše bez omezení. Navíc získáte zdarma unikátníe-knihu Hobby s dětmi, plnou rad a tipů, jak kvalitně trávit čas se svými dětmi. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu