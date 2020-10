Na druhém a třetím místě se s celkem vyrovnaným počtem hlasů pohybovali nezávislá kandidátka Ivana Horká z Velkomeziříčska a sociální demokrat Michal Šmarda z Nového Města na Moravě.

V polovině sčítání začal Michal Šmarda dotahovat Josefa Klementa, který do této chvíle suverénně vedl. Za třetí Ivanou Horkou se se stále stoupajícím počtem hlasů objevil Libor Černý z hnutí ANO.

Za necelé dvě a půl hodiny po uzavření volebních místností bylo sečteno sedmdesát procent hlasů. Už v tu chvíli bylo jasné, že Žďársko čeká druhé kolo senátních voleb.

Další sčítání už žádné překvapení nepřineslo. Největší počet hlasů si odnesl lidovec Josef Klement, který se v druhém kole utká se sociálním demokratem Michalem Šmardou. Na třetím místě skončila nezávislá kandidátka Ivana Horká. „Skončila jako třetí, což je velký úspěch. Předběhla i zástupce velkých stran. Je vidět, že se lidé více zaměřili na osobnost kandidáta než na to, za koho kandiduje,“ vysmekl Ivaně Horké poklonu a sociální demokrat její protihráč Michal Šmarda.

„Jsem velmi ráda, že mě podpořilo tolik voličů. Všem jim chci poděkovat. Považuji to za opravdu velký úspěch. Nicméně na postup to nestačilo a vyhrát nakonec může nakonec jenom jeden,“ okomentovala výsledky voleb do Senátu Ivana Horká.

„Já také děkuji všem, kteří mi dali hlas. I když pro mě jako pro člověka je zklamáním, že pokračuje kumulace funkcí a prorůstání moci výkonné do moci zákonodárné,“ nechal se slyšet další z nepostupujících kandidátů Libor Černý.