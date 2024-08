Krajská hygienická stanice kraje Vysočina zakazuje koupání už na čtyřech místech. V polovině srpna je tak několik vodních ploch, kde se návštěvníci kvůli zhoršené kvalitě vody a přemnoženým sinicím nemohou zchladit.

Kde je koupání zakázáno

V první polovině srpna byla vodní nádrž Sedlice ještě na seznamu míst, kde se lidé koupat mohli. Hygienici pouze doporučovali osprchovat se po koupání. Od čtvrtka však platí zákaz koupání i v této vodní nádrži. „Tato nádrž se velmi rychle kazí, letos jsme už od začátku měření zjišťovali vysoký výskyt sinic,“ uvedla mluvčí krajské hygienické stanice Jana Böhmová.

Kvalitu vody v nádrži ovlivňuje mnoho faktorů. „Největší podíl má určitě teplota a počasí. Vodní nádrž Sedlice nemá pravděpodobně takový průtok vody, aby se vodní nádrž přirozeně čistila. Záleží i na výšce hladiny, průtoku a velikosti vodní plochy, vliv má i podloží,“ upřesnila Böhmová.

Situace na Sedlici mrzí majitele chaty Vodak Filipa Čejku, kterou nedaleko Sedlice pronajímá. „Určitě je to mínus když je přehrada zelená. Není ani úplně chuť se tam projet na lodičce, když to vypadá jako brčál,“ popsal situaci Čejka. „Kdyby to bylo čisté, bylo by to super. Myslím, že by tam určitě jezdilo více lidí i na ty chaty okolo,“ dodal.

Ani někteří místní se do Sedlice kvůli kvalitě vody nechodí koupat. „Minulý rok jsme se tam asi byli koupat, ale jinak moc ne, voda je většinu času špinavá,“ vysvětlila Julie Nováková. „Nicméně, kdyby byla čistá, moc rádi bychom se tam vykoupali,“ dodala.

Zákaz koupání: Pelhřimovsko: Sedlice Trnávka – jak v oblasti Městské pláže v Červené Řečici, tak na Petračce Havlíčkobrodsko: Kachlička Ředkovec

Na Pelhřimovsku je na tom stejně i vodní nádrž Trnávka. Zákaz koupání je jak v oblasti Městské pláže v Červené Řečici, tak i na Petračce. Lidé se v těchto vodách nesmí koupat už od konce července. „Ve vodě jsou zjistitelné zelené vločky, kolonie nebo jednotlivá vlákna. Při břehu se vyskytují slabší příhladinové shluky sinic,“ upozornili hygienici na svém webu.

Dlouhodobý zákaz platí také na Havlíčkobrodsku v rybnících Kachlička a Ředkovec. „Kvůli masivnímu výskytu sinic a chlorofylu-a i nadále trvají zákazy koupání v těchto rybnících,“ upřesnil ředitel odboru hygieny Milan Brychta.

Sinice, které jsou ve vodě přemnožené, mohou způsobovat zdravotní problémy. „Sinice mohou produkovat nebezpečné toxiny. Záleží na množství a druhu jedovatých látek, které se při koupání do těla dostanou. Podle toho se liší i příznaky,“ vysvětlila vedoucí oddělení hygieny v Pelhřimově Kristýna Štěpánová. „Ty se mohou projevovat od lehkých střevních a žaludečních potíží, přes bolesti hlavy, až po vážnější jaterní problémy. Může dojít i k vážnému poškození zdraví,“ varovala.

Koupání dovoleno

I přes to, že se blíží konec prázdnin, je i několik míst, kde je voda stále čistá. Lom v Horní Cerekvi je jedním z nich. „Lom v Horní Cerekvi bývá tradičně hodně kvalitní, v loňské sezoně jsme jedenkrát zaznamenali zhoršenou kvalitu z důvodu bakteriologického znečištění, ovšem voda se v průběhů tří týdnů vyčistila a opět byla kvalitní,“ uvedla Böhmová. To potvrzuje i fakt, že v letošním roce v lomu zhoršení kvality vody nebylo naměřeno ani jednou.

Koupání v rybnících na Jihlavsku:

Velký Pařezitý rybník u Řásné a Roštejnský rybník v Telči. | Video: Deník/Zuzana Musilová

Na Jihlavsku pomyslnou laťku drží Malý i Velký Pařezitý rybník, v nichž letos nebyly naměřeny žádné problémy s vodou. „Tyto rybníky mají rašelinné podloží, takže voda má úplně jiné PH než například Sedlice a díky tomu se tam voda tradičně nekazí,“ informovala Böhmová.

Koupání bez potíží: Jihlavsko: Malý Pařezitý rybník Velký Pařezitý rybník Pelhřimovsko: Lom Horní Cerekev Třebíčsko: Dalešická přehrada – z Koněšínské pláže Žďársko: Sykovec Velké Dářko

Stejně tak Dalešická přehrada na Třebíčsku je pro koupání vhodná. „Mikrobiologicky je voda v pořádku, sinice a chlorofyl pouze v malém množství, vodní květ se nevyskytuje,“ sdělili hygienici na webu.

Na Žďársku mezi vodní plochy, ve kterých se není potřeba koupání obávat, v tuto chvíli patří Velké Dářko i Sykovec.

Na vlastní nebezpečí

V okolí Žďáru je však i místo, kde pracovníci hygieny silně nedoporučují koupání, Domanínský rybník. Přesto ještě nepatří mezi zakázaná místa, je lepší se mu vyhnout. „Domanínský rybník na Žďársku je stále zařazen do červeného stupně, voda obsahuje velké množství sinic a představuje zdravotní riziko. Ani tady koupání nedoporučujeme,“ vysvětlila Štěpánová.

Pozor by si citlivé osoby, alergici, děti, těhotné ženy i lidi s oslabenou imunitou měli dát v Břevnické nádrži na Havlíčkobrodsku. Je tam zjištěn výskyt sinic a větší množství chlorofylu-a. Nicméně běžným návštěvníkům podle hygieniků stačí, když se po koupání osprchují.

Jak poznat, zda je voda zdravotně nezávadná

I když pracovníci krajské hygienické stanice kvalitu vody na Vysočině kontrolují, nesledují všechny vodní plochy. „Z těchto důvodů doporučujeme rekreantům vodu vždy nejprve vizuálně posoudit. Pokud je hladina pokrytá vodním květem, voda je hustá, zelená, zapáchá, koupeli zde je lépe se vyhnout,“ upozornila Böhmová.

Přestože z bezproblémových vodních ploch odebírají hygienici vzorky každých čtrnáct dní, kvůli nynějším podmínkám nemusí být voda ve stále stejném stavu. „Vzhledem k vyšším teplotám a proměnlivému počasí se může kvalita vody do doby dalšího odběru změnit,“ upřesnila Böhmová.

A právě na místech, kde je kvalita vody špatná, dělají hygienici kontrolu častěji. „Běžně vzorky vody odebíráme po čtrnácti dnech podle stanoveného časového harmonogramu. V lokalitách, ve kterých je zhoršená kvalita vody, se odebírají vzorky častěji,“ informovala Böhmová.