Myslím, že je to skvělý počin pro zvednutí povědomí o této nemoci. S Tomáškem Jakubovi moc fandíme. Proto jsme také tady, abychom ho podpořili.

Odkud pocházíte?

Jsme ze Žďáru nad Sázavou.

Je ve Žďáře nějaká skupina pro rodiny, které se potýkají s tímto onemocněním?

Přímo pro svalovou dystrofií ne. My jsme dříve navštěvovali centrum rané péče, ale Tomáškovi je už sedm let, už je na to tedy velký. V té rané péči jsou děti i s jinými diagnózami a handicapy.

Kdy vašemu synovi zjistili diagnózu?

Když byl Tomáškovi jeden rok. Do té doby jsme to vůbec nevěděli. Teď je to tedy šest let co se s touto nemocí potýkáme.

Jste se synem doma, nebo pracujete? Pomáhá vám někdo?

My žádnou asistenci nemáme. S manželem jsme do této doby byli oba na hlavním pracovním poměru a v péči jsme se střídali. Ale péče je hodně náročná a teď už nejde, abychom oba byli v práci na plný úvazek. Péče je náročná finančně, ale také co se týká času. Teď si musím přizpůsobit pracovní dobu, abych se mohla více věnovat Tomáškovi.