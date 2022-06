Mistři trpělivosti se sešli na břehu rybníka. Ve Sněžném závodili rybáři

Boršov je odkázaný na vlastní vodní zdroje. „Ve vsi žije něco přes sto šedesát lidí. Za poslední dva roky covidu byla většina z nich doma, na dovolenou nemohli. Tak si postavili na zahradě bazén. Má ho tady skoro každý druhý. Kdyby ho napustili všichni najednou, jsme na suchu,“ vysvětlil starosta Zdeněk Kos, proč obec vyhlašuje úsporný program. S tím souhlasí i hasič Jiří Nečada. „Je to bohužel vidět, jak stoupá teplota, voda ve vodojemu klesá, takže se musíme s nařízením smířit,“ upozornil.

Neradostná situace je, co do zásobování pitnou vodou, ve Sněžném na Žďársku. V minulosti tady již od poloviny května plošně vyhlašovali zákazy zalévání a napouštění bazénů ze zdrojů městyse. „Bude to tak zřejmě i letos, šetření vodou je téma nejbližšího zasedání zastupitelstva,“ nastínil místostarosta Petr Lechner.

Kde sledují trvale stav vody



Boršov a Vyskytná na Jihlavsku

Sněžné na Žďársku

Příšťpo na Třebíčsku

Leština u Světlé, Dolní Město, Vysoká na Havlíčkobrodsku

Černovice Pelhřimovsko

Striktní pravidla pro používání obecní vody k napouštění bazénů mají ve Vyskytné na Jihlavsku, kde kvůli nedostatku vody museli v minulosti pozastavit i prodej nových parcel. Problém s parcelami podle starostky Hany Provázkové vyřeší až připojení nových vrtů. „Na červnovém zastupitelstvu budeme o situaci v zásobování vodou zase jednat. Pravidla pro napouštění bazénu platí trvale. Jen na požádání. Podle stavu vody a brzy ráno, mimo špičku, kdy je odběr největší,“ doplnila starostka.

Bez ohledu na počasí platí po celý rok v Dolním Městě na Havlíčkobrodsku nejen zákaz napouštění bazénů, ale také zalévání záhonků vodou z veřejného vodovodu. „Tento zákaz platí trvale,“ zdůraznil starosta Pavel Chlád. Jak dodal, bazén o objemu až dvacet kubíků spolyká během jediného dne vodu, kterou by potřebovala čtyřčlenná rodina za dva měsíce. Obec musí pitnou vodou šetřit a nechce mít problémy s nedostatkem, zároveň nechce zdražovat. „Porušování zákazu může vést k nutnosti osadit vodoměry v obci online odečtem. Jeho provoz je drahý a promítl by se tak negativně a trvale do ceny vodného v naší obci,“ upozornil starosta.

Podobně ostřížím zrakem sleduje spotřebu vody obec Vysoká na Havlíčkobrodsku. Má vody hodně málo a musí šetřit. Starosta Martin Vondrák dokonce varuje ty, co si doporučení nevezmou k srdci, že jim nechá zrušit vodní přípojku.

Z důvodu nedostatku pitné vody zakazuje od poloviny května zalévání zahrad a napouštění bazénů z obecního vodovodu také město Černovice na Pelhřimovsku. „Pokud se ale bavíme o pitné vodě, existují lokality, kde k problémům pravidelně dochází. Především při extrémním nedostatku srážek a výrazném poklesu hladiny podzemních vod," řekl při posledním velkém suchu Pavel Policar, předseda představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod. Majitelé bazénů ale na suchu nezůstanou. Mohou si vodu koupit a nechat dovézt cisternou. Samozřejmě za patřičný poplatek. Například zmíněné vodovody a kanalizace účtují za kubík vody zhruba pětačtyřicet korun.