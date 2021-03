„V letošním roce počítáme s dokončením dokumentace pro stavební povolení a s projektovou dokumentací pro provádění stavby. Pokud bude vydáno i stavební povolení, zahájíme výběrové řízení,“ sdělila Nina Ledvinová, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic České republiky.

Věc má ale háček a tím je finanční krytí. „Vlastní realizace v roce 2022 bude záviset na tom, zda akce bude zahrnuta do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury,“ vysvětlila Nina Ledvinová.

Spolu s ředitelstvím silnic a dálnic na projektu obchvatu, který si klade za cíl snížit dopravní zátěž v inkriminovaném místě, spolupracuje i město. „Zajistili jsme veškeré pozemky. Z naší strany tedy už nic nebrání tomu, aby se mohlo se stavbou začít,“ nechal se slyšet první muž žďárské radnice Martin Mrkos.

Místní obyvatelé by odlehčení dopravy ve městě uvítali. „Někdy je to tam opravdu strašné, provoz je obrovský. Zvláště když jedou lidé do práce a z práce. Na Jihlavskou ulici se strašně těžko vyjíždí z ulice Chelčického, kde je vlakové a autobusové nádraží. A taky je tam Kaufland, do kterého jezdí nakupovat místní i lidé z okolních vesnic,“ postěžoval si David Smolka ze Žďáru nad Sázavou.

Právě v křižovatce zmíněných ulic Chelčického a Jihlavská má ředitelství silnic a dálnic v plánu vybudovat novou okružní křižovatku. I ta by měla přispět k rozvolnění dopravy. „Obchvatem se propojí jihozápadní část Žďáru a dopravně se této části odlehčí. V roce 2023 se už snad budeme moci po obchvatu projet,“ nastínil optimistickou verzi žďárský starosta.

S tím korespondují i plány ředitelství silnic a dálnic. Pokud se v příštím roce podaří dělníkům na realizaci plánované přeložky silnice I/37 začít dělat, pak by rok nato mohlo být hotovo. „Podle předpokládaného plánu organizace výstavby to odhadujeme přibližně na jednu a půl stavební sezony,“ souhlasila s názorem starosty Nina Ledvinová.