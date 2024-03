Sdílená kola připadají jako dobrý nápad Daně Moravcové, která má ve Žďáře cykloservis. „Ten koncept znám a určitě ho vítám. Nejsem si jen jistá, jestli ho budu využívat já. Kolo už mám. Nicméně spoustu lidem to může pomoci. Sdílená kola ale nebudou stačit. Mělo by být i více cyklostezek a dalších tras. Aby lidé mohli jezdit po městě bezpečněji a klidněji. Já teď do centra nezajíždím a musím na kole kvůli řidičům být opatrnější,“ ohodnotila cyklistka. Jak budou situaci řešit, přiblížili radní.