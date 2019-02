Žďár nad Sázavou – Spěchat z práce, aby byl člověk doma dřív, než dorazí sčítací komisař ohlášený na určitou hodinu s kýženými formuláři, bylo pro Evu Martínkovou ze Žďáru nad Sázavou zbytečné. I když přišla domů včas, bylo už vlastně pozdě.

„Poprvé jsem komisařku nestihla, protože jsem byla zrovna na dovolené, takže jsem si dala na druhý termín pozor. Poštovní úřednice měla přijít mezi šestnáctou a osmnáctou hodinou, ale když jsem o půl čtvrté přišla domů, už jsem měla ve schránce lístek, že mě nezastihla doma,“ nestačila se divit Eva Martínková.

Ta měla štěstí v neštěstí. Komisařku s brašnou České pošty uviděla u protějšího domu, doběhla k ní a k formuláři se dostala. „Chtěla jsem se ujistit, jestli jsem nepřišla pozdě já, ale úřednice si už nepamatovala, jaký čas na prvním oznámení byl, ale řekla mi, že jí to jde dneska rychle, protože lidé nejsou doma,“ řekla Deníku žena. „Jak by také mohli, jestli všude přišla dříve, než ohlásila,“ dodala Martínková.

Méně štěstí měla Pavla Drábková, která první pokus o doručení formulářů promeškala, protože se nemohla uvolnit ze zaměstnání. Podruhé sice přišla domů skoro o hodinu dříve, než stálo na upozornění, ale stejně už na ni ve schránce čekal lístek, ať si zajde pro lejstro na příslušnou poštu.

Jenom lidé

„Dvě a půl hodiny, o které jsem si zkrátila pracovní dobu, si budu muset nadělat a bylo to vlastně úplně zbytečné. Musím se uvolnit ze zaměstnání znovu, abych si zašla na poštu. Vracím se do Žďáru až po zavírací době pošty,“ řekla Pavla Drábková.

Různé nesrovnalosti kolem sčítání podle pracovníků Českého statistického úřadu nejsou výjimkou s tím, že prosí lidi o shovívavost a trpělivost. „Stát se to samozřejmě může, zaměstnanci pošt jsou také jen lidé a mají toho hodně,“ vyjádřil se krajský metodik statistického úřadu v Jihlavě Vlastislav Valda.„Může se tak stát, že dojde k nějakému zdržení, nebo naopak zrychlení. Praxe je prostě občas jiná,“ dodal Valda.

Takzvaný rozhodný okamžik pro Sčítání lidu, domů a bytů 2011 nastane o půlnoci z z 25. na 26. března. Kromě klasického formuláře, který do domácností přinese sčítací komisař, či si jej lidé vyzvednou na poště, je možné kolonky od páteční půlnoci vyplnit prostřednictvím internetu na www.scitani.cz. Lidé však nemusejí spěchat, elektronické formuláře se mohou vyplňovat a odesílat až do 14. dubna. Papírové vyplněné formuláře si po předchozí domluvě vyzvedne komisař, či je členové domácností do 14. dubna odevzdají na poště.